Operação no bairro São Sebastião revela cultivo de alta tecnologia, usado para produzir drogas de “alta pureza” com aroma de frutas

No último sábado (25), a Polícia Militar descobriu uma estufa de maconha avaliada em meio milhão de reais localizada no bairro São Sebastião, em Hortolândia. A operação, realizada a partir de uma denúncia anônima, revelou um esquema de cultivo genético e produção controlada de drogas em ambiente climatizado e equipado com tecnologia de ponta.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais da Rocam encontraram cerca de 100 pés de maconha, 77 frascos com sementes, 0,813 gramas de flores prontas para consumo, duas balanças de precisão, dois medidores de pH e uma máquina de embalo a vácuo. De acordo com relatos, o local contava com iluminação especial, ar-condicionado e controle de temperatura, além de um sistema de rastreamento genético com identificação individual de cada planta.

Na abordagem, o suspeito permitiu a entrada da equipe policial e indicou os cômodos usados como estufas: um no interior da casa e outro em um anexo externo. Aos PMs, ele confessou ser o responsável pelo cultivo e afirmou ter iniciado a produção há cerca de um ano e meio, após deixar o emprego anterior e investir o valor do acerto trabalhista no projeto.

Conforme o depoimento, o homem estudava genética da Cannabis há aproximadamente cinco anos e fazia cruzamentos entre espécies para aprimorar a qualidade das plantas. As flores, de “alta pureza e aroma frutado”, eram vendidas por valores que chegavam a R$ 50 o grama, cinco vezes acima do preço comum no mercado ilegal.

A perícia técnica foi acionada e o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do suspeito, que permanecerá à disposição da Justiça. Com o desmantelamento da estufa, o prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa meio milhão de reais, entre drogas e equipamentos apreendidos.

A Prefeitura de Hortolândia reforçou, em comunicado, a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, destacando que a ação policial teve origem em uma dessas ligações. “A atuação rápida da polícia evita que drogas cheguem às ruas e protege nossas famílias. É fundamental que a comunidade siga atenta e confiante nas autoridades”, informou a administração municipal.