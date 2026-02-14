Prefeitura aguarda assinatura de contrato da obra do CAPS AD; obra do CAPS Vida está em fase de análise de documentação das empresas participantes da licitação; obra do CAPS IJ ainda será licitada

Hortolândia vai realizar melhorias na rede de saúde mental. A Prefeitura prepara as obras das novas sedes dos três CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da cidade: AD (Álcool e Drogas), IJ (InfantoJuvenil) e Vida. De acordo com a Secretaria de Saúde, as obras estão previstas para começar este ano e serão executadas com recursos do governo federal. Os projetos preveem a ampliação das estruturas e a construção de novos espaços e salas. Durante a execução das obras, os três CAPS continuam a atender em seus endereços atuais.

A obra que está em fase mais avançada é a do CAPS AD. A Prefeitura aguarda a assinatura do contrato pela empresa vencedora da licitação. O novo prédio será na rua Benedito Tasseli, 420, na região do Parque Terras de Santa Maria, ao lado da nova UBS que também será construída pela Prefeitura. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, quando a nova sede estiver pronta, o CAPS AD passará a funcionar 24 horas.

O CAPS-AD atende pacientes com transtornos mentais decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas, com o objetivo de estimular a integração social e familiar e apoiá-los em suas iniciativas de busca de autonomia. O atendimento é de porta aberta, sem a necessidade de agendamento. Atualmente, o CAPS AD está localizado na rua João Frutuoso de Miranda Filho, 460, Parque Ortolândia.

Para o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, a construção das novas sedes dos CAPS representa o compromisso da Administração Municipal em cuidar das pessoas.

“Cuidar da saúde mental da nossa população é uma prioridade do nosso governo. A construção de três novos CAPS em Hortolândia representa um avanço enorme na forma como acolhemos, tratamos e respeitamos as pessoas que precisam desse atendimento tão sensível e essencial. Esses investimentos significam mais dignidade, mais acolhimento e mais estrutura para atender quem enfrenta transtornos mentais ou problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. É um compromisso com as famílias, com os profissionais da saúde e, principalmente, com cada cidadão e cidadã de Hortolândia. Seguimos trabalhando para construir uma cidade que cuida das pessoas”, salienta o prefeito.

CAPS VIDA

Já a obra do CAPS Vida está em fase de análise da documentação das empresas concorrentes na licitação. De acordo com a Secretaria de Saúde, o novo prédio será construído na rua Maria Rita Braga, 368, Vila América, próximo à UBS Novo Ângulo. A atual sede do órgão fica na rua João Cancian, 161, Parque Ortolândia.

Pacientes maiores de idade com grave sofrimento psíquico são atendidos pelo CAPS-Vida. A unidade funciona ininterruptamente, ou seja, oferece hospitalidade integral 24h para pessoas em situação de crise já acompanhadas pelos serviços de saúde, diante de avaliação da necessidade pela equipe multiprofissional do órgão. Atualmente, o CAPS-Vida está localizado na rua João Cancian, 161, Parque Ortolândia.

CAPS IJ

Por fim, a obra do CAPS IJ ainda terá seu edital de licitação publicado. O órgão funciona atualmente na rua José Aparecido Marçal, 103, Parque Residencial Maria de Lourdes.

O órgão atende crianças e adolescentes de até 18 anos com transtornos mentais. Atualmente, o órgão está localizado na rua José Aparecido Marçal, 103, Parque Residencial Maria de Lourdes.