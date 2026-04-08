Duas ocorrências mobilizaram a Polícia Militar em Hortolândia nesta terça-feira (7), envolvendo um caso de violência doméstica e outro de ato infracional por roubo de motocicleta.

Durante a madrugada, um homem de 42 anos foi preso em flagrante no Jardim Amanda após invadir a residência da ex-companheira, de 39 anos. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma denúncia de descumprimento de medida protetiva na Rua Afonso Pena.

No local, os policiais encontraram o suspeito em frente ao imóvel. A vítima relatou que ele teria pulado o muro da residência e feito ameaças de morte. O homem, por sua vez, alegou que foi até o endereço apenas para retirar pertences pessoais.

Durante a ocorrência, foi constatado que a medida protetiva anteriormente registrada já não estava mais em vigor, devido à desistência da vítima. Ainda assim, diante da invasão e das ameaças, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de ameaça, violação de domicílio, injúria e violência doméstica. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Menores

Já no período da tarde, três adolescentes foram detidos no bairro Novo Ângulo, após serem flagrados com uma motocicleta roubada em um condomínio localizado na Estrada Municipal Antônio Nazareno Gomes.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada por um morador, que relatou a presença de indivíduos em atitude suspeita ao lado de uma motocicleta sem placa. No local, os policiais abordaram os suspeitos e constataram que o chassi do veículo estava com a numeração suprimida.

Após consulta, foi confirmado que a motocicleta havia sido roubada no último dia 4 de abril. Dois dos abordados confessaram participação no crime, e imagens do sistema de monitoramento do condomínio ajudaram a confirmar a dinâmica da ação.

Os envolvidos e o veículo foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Hortolândia, onde a vítima reconheceu os autores. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de roubo, e, após os procedimentos legais, os adolescentes foram liberados.