Prefeitura realiza ações e atividades para população nas UBSs durante este mês

Este mês é importante na área da saúde. É a época da campanha Dezembro Vermelho, para conscientizar e estimular o público a se prevenir contra o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) que causa a AIDS. A campanha também marca o Dia Mundial de combate ao HIV, cuja data é 01/12. A Prefeitura de Hortolândia promove ações e atividades da campanha nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) durante este mês (confira abaixo a programação).

A diretora de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde do município, Fátima Gomes, ressalta que a campanha deste ano tem um tema específico a ser trabalhado junto à população.

“O foco é a questão dos direitos humanos dos pacientes com HIV. Com a campanha, vamos combater a discriminação e o preconceito contra eles. Fazer com que sejam acolhidos e respeitados”, explica a diretora.

A programação inclui ainda uma capacitação sobre estigma e preconceito contra pacientes com HIV, ministrada para profissionais e equipes de saúde do município, nesta terça-feira (2/12).

Em paralelo à campanha, Hortolândia conquistou um reconhecimento importante ao trabalho de prevenção contra o HIV. Em outubro deste ano, o município recebeu certificação do Ministério da Saúde de eliminação da transmissão vertical de HIV em crianças. Além da certificação, Hortolândia também conquistou o Selo Bronze de Boas Práticas rumo à eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis.

A diretora destaca que a certificação é resultado das ações que o município realiza junto à população, como oferta das medicações PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) e PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV), acompanhamento de gestantes e capacitações para as equipes de saúde. O trabalho ainda inclui ações em parceria com outras secretarias municipais.

A certificação também é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo município nas UBSs. “As equipes das UBSs são importantes porque atuam na promoção da saúde, prevenção e diagnóstico precoce da AIDS e outras ISTs (Infecções Sexulamente Transmissíveis)”, destaca a diretora de Atenção Primária da Secretaria de Saúde do município, Cilene Mantuan.

UNIDADE DE REFERÊNCIA

Hortolândia tem uma unidade de referência para tratamento e acompanhamento de pacientes com HIV, hepatites virais e outras ISTs. É o CEI (Centro Especializado em Infectologia), localizado na avenida Thereza Ana Cecon Breda, 1.115, Vila São Pedro.

A unidade oferece gratuitamente à população testes rápidos para a detecção de ISTs. A aplicação de testes é feita das 8h às 15h. Não é necessário fazer agendamento para os testes rápidos, cujos resultados ficam prontos em poucos minutos. O teste rápido também está disponível nas UBSs.

“Reforçamos que o objetivo da campanha é promover a conscientização da importância da prevenção ao HIV e demais ISTs. Os testes rápidos são importantes para diagnóstico precoce para que a pessoa inicie o tratamento o mais rápido possível e assim evitar a transmissão do vírus”, salienta a coordenadora do CEI, Larissa Naira Dias da Silva.

O CEI também irá realizar ações e atividades da campanha durante este mês em órgãos municipais, empresas e estabelecimentos particulares de saúde. Confira abaixo a programação:

– 03/12: Ação na empresa Racional Engenharia

– 05/12: CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Jardim Amanda

– 06/12: Evento “CRAS é Nosso” no Jardim Novo Ângulo

– 10/12: Ação na empresa Racional Engenharia

– 12/12: Ação na clínica Novo Nascimento (Parque Ortolândia)

Confira abaixo a programação da campanha Dezembro Vermelho nas UBSs de Hortolândia: