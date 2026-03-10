Contribuinte poderá atualizar o boleto no site da Prefeitura, pesquisando por Segunda Via do Carnê de IPTU (Exercício Atual)

A Prefeitura de Hortolândia prorrogou para o dia 20 de março a data de pagamento da cota única e ou da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026, que vencia nesta terça-feira (10/03). O decreto 5.805/2026, que contém a medida, foi publicado hoje, na edição 2712 no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Segundo a Secretaria de Finanças, o contribuinte poderá baixar do site da Prefeitura a segunda via do carnê, pesquisando por Segunda Via do carnê do IPTU (Exercício Atual), já com a data atualizada. Quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 5%, caso o imóvel não tenha débito anterior, até 31/12/2025.

Com a mudança, no caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela passa a ser 20/03, no entanto, as demais permanecem com pagamento no dia 10 de cada mês subsequente.

Atualmente, a cidade conta com aproximadamente 94 mil contribuintes. De acordo com a Secretaria de Finanças, a expectativa de arrecadação gira em torno de R$ 137 milhões, relativamente ao IPTU, e de R$ 23 milhões, com relação à TMRS (Tarifa de Manejo de Resíduos Sólidos).

Refis 2025

Contribuintes com débitos em atraso até 31/12/2025 ainda podem regularizar a situação junto à Prefeitura, aderindo ao Refis 2025 (Programa de Recuperação Fiscal), prorrogado até o dia 31 de março. O atendimento presencial para o esclarecimento de dúvidas deve ser marcado de maneira online neste link.

Dúvidas sobre o IPTU também podem ser esclarecidas, presencialmente, de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Praça de Atendimento do Novo Paço. O Palácio dos Migrantes “Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini” está localizado na rua Professor Celina Franceschini Bueno, nº 100, no Jd. Metropolitan.

Desenvolvimento

O IPTU arrecadado na cidade é utilizado para cuidar e contribuir com o desenvolvimento inteligente e sustentável de Hortolândia em diversas frentes, como manutenção e construção de unidades de ensino e saúde, conservação de ruas, avenidas e áreas públicas de lazer, esportivas e demais ações que fazem a diferença no cotidiano da população.