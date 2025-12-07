Obras literárias reúnem frases, poemas e crônicas escritas por alunos da oficina de redação e produção de texto, ministrada pela Prefeitura

Mesmo com a tecnologia digital, a escrita ainda é uma poderosa forma de comunicação. Crianças, jovens e adultos de Hortolândia aprimoraram a habilidade de escrever para expressar ideias, emoções e sentimentos. Os textos criados por eles podem ser lidos nos dois livros publicados pela Prefeitura.

As obras literárias reúnem frases, crônicas e poesias escritas por 83 alunos da oficina de redação e produção de texto, ministrada pela Secretaria de Cultura no segundo semestre deste ano.

Um dos livros compila textos de 17 crianças em situação de vulnerabilidade social da Comunidade Santa Rita, atendidas pela ONG Casa Ekballo. Nos textos, as crianças homenageiam seus pais, contam sobre suas vidas, momentos felizes que viveram e brincadeiras que mais gostam. Elas também relatam sobre o bairro e a cidade onde moram e revelam o que querem ser quando crescer. O livro traz também uma seção com desenhos feitos pelas crianças.

O outro livro, intitulado “Histórias que querem voar”, reúne poemas e crônicas de 66 alunos da EE (Escola Estadual) Professor Antonio Zanlucchi, localizada no Parque do Horto. O livro inclui ainda textos escritos por estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) modalidade de ensino oferecida na escola.

De acordo com a Secretaria de Cultura, os alunos participantes dos livros irão receber um exemplar. Os livros também vão integrar o acervo da Biblioteca Municipal Terezinha França de Mendonça Duarte, que irá disponibilizá-los à população para consulta e empréstimo.

A chefe de serviço de formações e oficinas da Secretaria de Cultura, Eliane Silva, explica que a publicação dos livros destaca as histórias dos alunos.

“O projeto ‘O Livro’ foi desenvolvido com o objetivo de valorizar as histórias reais de seus participantes, por meio da linguagem cultural do livro e da literatura. Estamos no segundo ano de execução, e neste ciclo realizamos o lançamento de dois livros, o que representa um feito incrível para toda a equipe. Para 2026, nosso propósito é ampliar essa ação para outros espaços culturais. E com isso, fortalecer ainda mais o acesso, a valorização das narrativas locais e a promoção da cultura literária na comunidade”, destaca Eliane Silva.

Atualmente, a Prefeitura oferece mais de 40 oficinas e cursos que são ministrados em unidades culturais do município. Ainda de acordo com a Secretaria de Cultura, essas atividades serão retomadas para novas turmas a partir de março do próximo ano.