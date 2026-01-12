População vai terá mais uma opção de esporte e lazer no bairro, em breve, Administração Municipal inicia ações de melhoria no entorno do espaço

As obras que beneficiam a comunidade esportiva de Hortolândia realizadas pela Prefeitura seguem a todo vapor com ações em diferentes pontos da cidade. Os campos de futebol recebem diversas etapas de melhoria e modernização. No Jardim Nova Europa, a reforma do campo do bairro acontece com a reestruturação completa da área. O espaço já está com vestiário construído e pronto para ser usado.

Além disso, a grama já foi aplicada, substituindo a terra batida. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, a área também foi cercada com alambrado. Em breve, equipes da Administração Municipal iniciam a reforma do entorno com a realização de paisagismo, melhoria na calçada e ações nas redes subterrâneas de galerias de águas pluviais. O campo não receberá partidas oficiais das competições organizadas pela Prefeitura.

CAMPO DA MINA

Também está em fase final a reestruturação do Campo da Mina, no Jardim Amanda. O tradicional espaço será palco das partidas do futebol amador de Hortolândia em 2026. No local, a Prefeitura construiu vestiários modernos e realiza serviços no gramado, como o aumento da área útil do campo. Toda a cobertura antiga foi retirada, o solo foi nivelado para a extensão do campo. O projeto também prevê a construção de um muro de arrimo atrás de um dos gols e a criação de uma escadaria que conectará, de forma segura, o vestiário ao campo. O entorno também já conta com novo alambrado, reforçando a estrutura e garantindo mais conforto e segurança aos atletas e ao público.

COMPLEXO ESPORTIVO

Além do Campo da Mina, o novo campo de futebol society, com grama artificial e mais de 1.000 m2 de área, está na fase final de construção. O espaço também conta com alambrados, rede de proteção, traves e refletores. As arquibancadas, para em torno de 200 pessoas, também estão prontas, se tornando parte do novo complexo esportivo da região, interligado ao parque socioambiental do bairro, que já teve a primeira etapa concluída e entregue à população.

“O esporte é uma das prioridades para a gestão municipal. Democratizar o acesso ao esporte para todas as faixas etárias é nossa meta. Com investimentos contínuos e planejamento estratégico, Hortolândia caminha para se tornar referência em infraestrutura esportiva na região”, comentou o prefeito Zezé Gomes

AÇÕES NOS CAMPOS DE FUTEBOL

Os principais campos de futebol da cidade permanecem fechados até março. Nos locais, a Prefeitura realiza a manutenção dos gramados para o início do calendário 2026 do futebol amador de Hortolândia. O serviço está em andamento nos campos do Adelaide, Rosolém, Remanso Campineiro, Confibra, Santo André (recém reformado) e CAIC (Jd. Amanda).