Ação contribui com a segurança viária melhorando a visibilidade de ciclistas, pedestres e motoristas

O reforço da pintura da ciclovia na avenida São Francisco de Assis, no trecho entre a avenida Thereza Ana Cecon Breda e o novo Viaduto da Vila Real foi concluído por equipes da Prefeitura de Hortolândia na madrugada desta quarta-feira (04/03). O trabalho faz parte das ações de zeladoria realizadas diariamente em dispositivos públicos localizados em diferentes regiões da cidade.

Além disso, o objetivo do serviço é contribuir com a visibilidade de ciclistas, pedestres e motoristas, fortalecendo a segurança viária nas ciclovias interligadas entre vias e parques socioambientais.

MALHA CICLOVIÁRIA

A Prefeitura de Hortolândia mantém a meta de atingir em torno de 100 km de ciclovias no município. Atualmente, a cidade tem cerca de 60 km de malha cicloviária. Desde 2017, a Prefeitura investe no aumento desse número com os novos viários já entregues, além dos que estão em construção e de empreendimentos particulares, todos com ciclovia.