Prefeitura de Hortolândia e concessionária Rumo, responsável pela obra, buscam estratégia eficiente para integrar nova estrutura ao tráfego local

A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Obras, acompanha o avanço da fase final de obras do viaduto na Vila Real, construído pela concessionária Rumo, que administra a ferrovia que corta a cidade. Nesta semana, a estrutura recebe guarda-corpo nas laterais, proteção necessária no trecho com passagem de pedestres.

Além disso, Prefeitura e concessionária analisam o projeto de implantação de uma rotatória próxima da avenida Santana, no trecho que unirá o tráfego local ao viaduto. De acordo com a secretaria de Obras, o viaduto será integrado de forma harmônica ao projeto de mobilidade urbana, que compreende a Rua Argolino de Moraes e a Avenida Santana. Ainda não há data para liberação do trânsito pelo dispositivo.

No final de janeiro, equipes da Prefeitura de Hortolândia já realizaram serviços de fresagem, pavimentação e sinalização entre as avenidas Thereza Ana Cecon Breda e São Francisco de Assis, no trecho que dá acesso à outra extremidade do viaduto.

Com a conclusão do viaduto, Hortolândia terá uma opção segura para motoristas e pedestres atravessarem a linha férrea que corta a região central da cidade.O novo viaduto corrigirá décadas de improviso urbano, abrindo uma rota direta entre regiões importantes de Hortolândia e impulsionando o desenvolvimento econômico da Vila Real e adjacências.

De acordo com a concessionária Rumo, o viaduto terá 240 metros de extensão e quatro pistas, duas em cada sentido. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, antes da construção do viaduto, a área recebia o fluxo de 11 mil veículos por dia, nos dois sentidos, totalizando 22 mil. Após a obra, a expectativa é receber um fluxo de 30 mil veículos por dia.