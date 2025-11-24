Ação realizada pela Rodovias do Tietê, prossegue até final da semana, para conserto de tubulações; Prefeitura de Hortolândia acompanha trabalho

Quem utiliza a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101), sentido Campinas, deve ficar atento no quilômetro sete da via, na altura do Jardim Nossa Senhora de Fátima, região do Jd. Rosolém. Desde o final da tarde desta segunda-feira (24/11), a Concessionária Rodovias do Tietê, que administra a rodovia, realizou um desvio do tráfego para a marginal direita, a rua Orlando Ghiraldelli.

A Prefeitura de Hortolândia acompanha o trabalho. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Rodovias do Tietê estima que o serviço seja concluído em dois dias. Agentes de Mobilidade dão apoio à operação com a sinalização do trânsito na marginal.

Utilizar a Ponte Estaiada é uma opção para evitar o trecho, já que pelo dispositivo de acesso após a avenida Antônio da Costa Santos, o motorista acessa a SP-101 depois do desvio.