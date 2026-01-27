Município segue com a contagem de larvas de Aedes aegypti em imóveis residenciais

Prefeitura continua a realizar a ADL, nesta semana; população deve fazer a parte dela no combate ao Aedes aegypti para evitar aumento de casos de Dengue e arboviroses na cidade

É importante que cada morador faça a parte que lhe cabe no combate ao Aedes aegypti. A Prefeitura de Hortolândia continua a fazer a parte dela. A prova disso é que o município prossegue com a Análise de Densidade Larvária (ADL), nesta semana. A ação consiste em contabilizar a quantidade de larvas do mosquito encontradas em imóveis residenciais visitados pela Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), órgão da Secretaria de Saúde.

A análise é feita três vezes ao ano: janeiro, julho e outubro. Realizar a ADL nesta época do ano é de extrema importância, uma vez que é o verão, estação marcada por altas temperaturas e grande volume de chuvas, fatores que favorecem a reprodução mais rápida do Aedes, e consequentemente a tendência de aumentar o número de casos de Dengue no município.

A ADL é um importante indicador que mostra como está a situação do Aedes aegypti na cidade. O resultado obtido auxilia a Prefeitura a traçar novas estratégias e/ou reforçar ações contra o mosquito e de enfrentamento e prevenção a Dengue e demais arboviroses.

O veterinário da UVZ, Evandro Alves Cardoso, destaca que, infelizmente, os agentes têm encontrado grande quantidade de larvas do mosquito nas casas. Isso significa que as pessoas não têm feito as ações necessárias para evitar a proliferação do Aedes aegypti.

A principal ação de combate ao inseto é evitar o acúmulo de água parada em recipientes como garrafas PET, embalagens plásticas, baldes, tanques, toneis de água, dentre outros objetos. A água parada é a condição favorável para que a fêmea do Aedes aegypti deposite os ovos que darão origem a mais mosquitos.

Diante da importância da ADL, a Prefeitura de Hortolândia reforça a solicitação para que a população permita a entrada dos agentes em suas casas para realizar a ação. Eles estão identificados com crachá e uniforme. Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974.

ÍNDICE DE BRETEAU

A UVZ executa a ADL por amostragem. De acordo com o órgão, são visitados, em média, 600 imóveis em cada uma das cinco regiões que compõem a cidade, totalizando 3.000 imóveis visitados. A definição dos quarteirões a serem percorridos pelas equipes é feita por sorteio. De acordo com a UVZ, a previsão é concluir a ADL nesta semana, a depender das condições climáticas.

Na ADL, os agentes recolhem, identificam e contabilizam larvas para gerar o chamado Índice de Breteau, que mede a quantidade de larvas encontradas. O índice é dividido em três escalas:

– De 0 a 1, nível baixo

– De 1 a 4, nível médio

– Acima de 4, nível alto

O índice obtido em janeiro do ano passado foi 6.2. Em dezembro do ano passado, a UVZ havia realizado outra outra ADL, preparatória para o início do verão. O índice medido foi 5.2, considerado alto.

Ainda de acordo com a UVZ, Hortolândia registra neste ano os seguintes números de casos de Dengue, Chikungunya e Zika:

Dengue:

Casos notificados: 232

Casos positivos: 6

Óbito: 0 (zero)

Chikungunya:

Casos notificados: 3

Casos positivos: 0 (zero)

Zika:

Casos notificados: 0 (zero)

VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30. O imunizante é para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

A Prefeitura orienta que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto