Equipes do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram duas ações bem-sucedidas contra o tráfico de drogas em Hortolândia entre a manhã de quinta-feira (4) e a madrugada desta sexta (5). As ocorrências aconteceram nos bairros Jardim Amanda e Terras de Santo Antônio, ambos conhecidos pela intensa movimentação do crime.

A primeira ação ocorreu na Rua Tiradentes, no Jardim Amanda. Durante patrulhamento em uma área já identificada como ponto de venda de drogas, policiais avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram em direções opostas e arremessaram uma pochete preta em meio à mata. Um deles foi alcançado e abordado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Na varredura pelo local, os militares localizaram a pochete descartada, contendo entorpecentes e dinheiro. O suspeito e o material foram levados à Delegacia do Jardim Amanda, onde o boletim de ocorrência por tráfico de drogas foi registrado. O detido permaneceu preso.

Apreensões: R$ 250 em espécie, um celular Positivo, 9 eppendorfs de cocaína e 18 porções de crack.

Armas

A segunda ocorrência foi registrada já na madrugada de sexta-feira (5), na Rua Paulo Roberto Soares, no Terras de Santo Antônio. Em patrulhamento pelo bairro, os policiais visualizaram um homem carregando uma mochila preta em área conhecida pela prática de tráfico. Ele tentou fugir, mas foi alcançado.

Dentro da mochila foram encontrados diversos tipos de drogas e dinheiro. O indivíduo confessou que vendia entorpecentes no período noturno e recebia pagamento por turno. Em diligência na residência dele, a equipe apreendeu ainda dois simulacros de arma de fogo. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e autuado em flagrante por tráfico, permanecendo à disposição da Justiça.

Apreensões: 0,473 kg de maconha, 0,030 kg de droga do tipo “dry”, 0,178 kg de cocaína, 20 frascos de lança-perfume, um rádio comunicador HT, um iPhone 8, R$ 629 em espécie e dois simulacros de arma de fogo.