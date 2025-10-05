Dia de Nossa Senhora do Rosário entrou no calendário oficial do município neste ano

Nesta terça-feira, 7, Dia de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da cidade, haverá ponto facultativo em Hortolândia. A data entrou no calendário oficial deste ano, conforme prevê o Decreto Nº 5.672, de 25 de julho deste ano, publicado na edição 2521 do Diário Oficial Eletrônico de Hortolândia.

Na véspera, segunda-feira (6), haverá “dia ponte”. Em razão disso, o atendimento administrativo prestado à população, nos espaços e órgãos públicos, durante este período, será alterado. O expediente, portanto, estará suspenso na segunda e terça-feira (6 e 7/10), retornando no horário habitual na quarta-feira, dia 8.

Serviços públicos essenciais, ligados às áreas da saúde, segurança e coleta de resíduos funcionarão normalmente durante o período.

Confira abaixo:

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

As três UPAS (Unidades de Pronto Atendimento)-24h

Hospital e Maternidade Municipal Mário Covas

Guarda Municipal

Defesa Civil

Os dois Conselhos Tutelares

O DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), órgão da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, que cuida de questões referentes a animais, funcionará em esquema de plantão neste período.

Durante o ponto facultativo, o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), órgão da Secretaria de Governo, funcionará somente em esquema de plantão para atender casos de violência doméstica contra a mulher.

Já os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis) também vão manter o funcionamento normal. A lista de PEVs disponíveis na cidade onde a população pode fazer o descarte desses materiais pode ser consultada no aplicativo “Agenda Verde” ou no site da Prefeitura, neste link.

Confira abaixo os telefones de serviços públicos essenciais, a maioria deles prestados pela, Prefeitura, que funcionarão: