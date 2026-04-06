Ocorrências foram registradas neste domingo (5) pelo 48º BPM/I em diferentes bairros da cidade

Duas ocorrências distintas registradas pela Polícia Militar no domingo (5) resultaram em prisões e apreensões relevantes em Hortolândia. Os casos envolvem porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, atendidos por equipes do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior).

Na madrugada, um homem foi preso por porte ilegal de arma após confusão em uma casa noturna no Jardim São Sebastião. De acordo com a PM, o suspeito teria ameaçado seguranças do estabelecimento ao ser retirado do local, afirmando que buscaria uma arma em seu veículo. Ele foi contido por terceiros e apresentava sinais de embriaguez.

Após patrulhamento, o carro do indivíduo, um GM/Tracker cinza, foi localizado e abordado. Durante vistoria veicular, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 sem documentação, acompanhada de um carregador com seis munições. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Entorpecentes

Já no período da tarde, uma ação da Força Tática no Jardim Nova Hortolândia resultou na prisão de um homem de 24 anos por tráfico de drogas. A equipe foi acionada por um denunciante anônimo, que informou sobre um imóvel utilizado para armazenar entorpecentes e abastecer pontos de venda na região.

No local, os policiais visualizaram o suspeito manuseando uma sacola com substâncias suspeitas. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir para dentro da residência, mas foi abordado. O homem confessou envolvimento com o tráfico.

Durante a ação, foram apreendidos R$ 116,40 em dinheiro, além de diferentes tipos de drogas: 0,410 kg de crack, 1,360 kg de maconha, 1,196 kg de cocaína, 0,168 kg de “dry”, 0,832 kg de lança-perfume (distribuídos em 25 frascos) e 0,016 kg de droga sintética.

Também foi localizado um caderno com anotações relacionadas à atividade criminosa. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso após registro da ocorrência por tráfico de drogas.