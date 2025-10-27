Anúncio foi feito pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes na abertura do 2º Feirão de Empregos

Hortolândia terá uma unidade de Ensino Superior da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo). O anúncio foi feito pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes na abertura do 2º Feirão de Empregos, na manhã desta sexta-feira (24/10). De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, o evento atendeu 2.000 pessoas.

O prefeito destacou que o evento traz esperança para as pessoas que estão à procura de emprego.

“Todo mundo tem direito a emprego. Vejo aqui que tem muita juventude querendo arrumar trabalho. Também tem bastante gente da Melhor Idade. E isso é importante, o idoso ainda se sentir útil para trabalhar. A cidade está em franco crescimento, e por isso está empregando muito. Estamos fazendo a nossa parte. A gente vai continuar a batalhar por vocês no mercado de trabalho. Para que vocês tenham acesso às melhores vagas de emprego. Estamos trazendo a Fatec. Tem que sonhar e almejar objetivos grandes. É a dignidade de toda pessoa: ter emprego, sustento, casa própria. Ter salário para poder andar de cabeça erguida”, salientou o prefeito.

Feirão

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, a segunda edição do feirão registrou 1.700 inscrições prévias de pessoas interessadas em participar do evento. Quem não conseguiu se inscrever, também pôde ir ao feirão para entregar currículos e procurar a vaga de emprego desejada.

O 2º Feirão de Empregos contou com a participação de 70 empresas que, juntas, disponibilizam 3.000 vagas de emprego. O evento acontece até às 16h desta sexta-feira (24/10), na Estação Cidadania de Esportes Deputado Luiz Lauro Filho, no Jardim Amanda.

Durante a espera para ser chamado, o público assistiu palestras rápidas sobre emprego, mercado de trabalho, dentre outros temas, ministradas por entidades como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Para orientar melhor a procura do público, as empresas participantes do feirão fizeram breves apresentações institucionais. Para quem buscava capacitações, a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social cadastrou pessoas interessadas em cursos ministrados pela própria secretaria. O feirão também contou com food trucks.