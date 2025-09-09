Evento de celebração à diversidade ocorreu no domingo (7) na região do Jd. Rosolém

Cerca de 3 mil pessoas participaram, no domingo (7) da 6ª Parada LGBTQIA+ de Hortolândia. O evento aconteceu das 12h às 22h, na Praça “A Poderosa”, no Jd. Santa Izabel.

Organizado pela Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+, o evento contou com a participação de artistas da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e também do município, propondo aos participantes a reflexão e a celebração em torno do tema “‘Envelhecer LGBT: memória, resistência e futuro”.

O evento foi apoiado pela Prefeitura, por meio do Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas da Secretaria de Governo, que contribui com a construção de políticas públicas inclusivas no município, pautadas no respeito à diversidade, na defesa dos direitos humanos e na promoção da igualdade.

“A realização da 6ª Parada LGBTQIA+ representa um marco de reflexão e celebração da diversidade em nosso município. O tema deste ano reforça a importância de reconhecer a contribuição histórica da comunidade, preservar sua memória e assegurar que o processo de envelhecimento ocorra com dignidade e respeito. Trata-se de um momento de reafirmar o compromisso do poder público com a promoção dos direitos humanos, a valorização da diversidade e a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa”, avaliou o diretor do Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas, Heverton Silva.

Para os organizadores, a Parada foi um marco para o município por ser um ato de resistência, celebração e visibilidade para a comunidade LGBTQIA+.

“A 6ª Parada da Diversidade LGBTQIA+ de Hortolândia não apenas celebrou o amor e a diversidade, mas reforçou também a importância de continuarmos construindo uma cidade mais justa, acolhedora e plural. Com muito orgulho, seguimos firmes na luta pela visibilidade e pelos direitos da Comunidade LGBTQIA+ em Hortolândia e em toda a RMC. Tivemos o importante apoio da Prefeitura Municipal de Hortolândia, do Governo do Estado de São Paulo, da APAA (Associação Paulista Amigos da Arte) e do CULT-SP (Tudo Vira Cultura), Food Trucks, e pessoas que acreditaram e caminharam conosco”, afirmou Dennis Marsoul, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Hortolândia.