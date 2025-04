O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realiza nesta segunda (28) e terça-feira (29) uma capacitação especializada em Transtorno do Espectro Autista (TEA) para profissionais da saúde. O objetivo é aprimorar o atendimento a pessoas com autismo, fornecendo ferramentas para um suporte mais acolhedor e qualificado.

O curso é ministrado pela psicóloga Fernanda Garcia, especialista no método ABA e proprietária do Nexo (Instituto de Psicologia Aplicada), e pela gerente administrativa da Nexo Americana, psicóloga Camila Stoco. A formação aborda temas essenciais, como intervenções terapêuticas, estratégias de comunicação e práticas de acolhimento.

A iniciativa integra as ações do Abril Azul, campanha criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar sobre o autismo, promover visibilidade e incentivar uma sociedade mais inclusiva e livre de preconceitos.

“O Nexo está muito feliz em participar desta capacitação ao lado do Hospital Municipal de Americana. Acreditamos profundamente na mensagem da campanha deste ano: ‘Informação gera empatia, empatia gera respeito!’. Nosso objetivo é contribuir para que os profissionais estejam cada vez mais preparados para acolher e atender, com competência e sensibilidade, os pacientes e suas famílias”, destaca a psicóloga Camila Stoco.

Curso

O curso é destinado a médicos e profissionais das equipes de enfermagem do Pronto Socorro Infantil (PSI), pediatria, maternidade, Pronto Socorro Adulto (PSA), setores de assistência social, fisioterapia, psicologia, nutrição, recepção, Recursos Humanos e áreas administrativas. A capacitação permite um aprofundamento nas características do espectro autista, ampliando a compreensão das necessidades de cada paciente.

“O desenvolvimento de um time bem treinado e informado é fundamental para garantir um atendimento eficaz e empático. Além de contribuir para a formação contínua dos nossos profissionais, essa iniciativa reforça o compromisso do Hospital Municipal com a inclusão e a promoção da saúde e do bem-estar das pessoas com autismo e de suas famílias”, enfatiza o diretor geral do HM, Ruy Santos.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, também ressalta a importância da ação. “A qualificação contínua das nossas equipes é essencial para oferecer um cuidado mais sensível, preparado e respeitoso às pessoas com TEA. Essa capacitação reforça nosso compromisso com uma saúde pública cada vez mais inclusiva e atenta às necessidades de cada indivíduo”.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.