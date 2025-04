Hospital Municipal apresenta projeto para protocolo de cuidados paliativos

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, deu um importante passo para a qualificação da assistência a pacientes com doenças graves e irreversíveis. Nesta quinta-feira (27), a equipe multiprofissional apresentou, para a diretoria e coordenação da unidade, o projeto de implantação do Protocolo de Cuidados Paliativos, que visa oferecer atendimento integral e humanizado aos pacientes em estágio avançado de enfermidade e aos seus familiares.

O projeto prevê a criação de uma equipe especializada que atuará de forma integrada para aliviar dores e outros sintomas, além de oferecer suporte psicossocial e espiritual quando necessário. O procedimento, desenvolvido pela gerente médica Marcella Pozetti e pela nutricionista oncológica Andréia Rissati, foi baseado nas diretrizes do Ministério da Saúde e em experiências bem-sucedidas de outros hospitais de referência.

“Os cuidados paliativos representam um novo olhar da medicina, onde o foco vai além da doença, alcançando a pessoa em sua integralidade. Estamos visando não apenas um projeto, mas uma filosofia de cuidado que valoriza a qualidade de vida acima de tudo”, ressaltou Marcella Pozetti.

Segundo o Ministério da Saúde, 625 mil pessoas precisam de cuidados paliativos, ou seja, atenção em saúde que permita a melhora da qualidade de vida daqueles que enfrentam doenças graves, crônicas ou em finitude. “Os cuidados paliativos garantem a qualidade de vida e a dignidade em todas as fases da doença”, explicou Andreia Rissati.

Com o projeto, além do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) também se prepara para oferecer uma assistência especializada no segmento mais digna e compassiva, alinhada aos princípios do SUS e às necessidades da população.

“Esta iniciativa reforça nosso compromisso com uma medicina que vê o paciente além da doença, considerando suas necessidades físicas, emocionais e sociais”, destacou o diretor do Grupo Chavantes em Americana, Ruy Santos. Ele reforçou que a implementação será acompanhada por avaliações periódicas para garantir a qualidade e a efetividade do serviço.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

