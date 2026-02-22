O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está com inscrições abertas para processo seletivo visando o preenchimento de vagas efetivas (CLT) em duas funções: auxiliar de rouparia e auxiliar de manutenção predial.

Para auxiliar de rouparia, as inscrições seguem abertas até o dia 1º de março, enquanto para auxiliar de manutenção predial, o prazo vai até 12 de maio. Entre os requisitos gerais das vagas, estão idade mínima de 18 anos e disponibilidade de horário para atuação em regime de escala, incluindo finais de semana e feriados.

Os editais com todas as informações sobre as vagas e as etapas do processo seletivo estão disponíveis nos links:

Edital 04/2026 – Auxiliar de Manutenção Predial – Americana/SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3010814

Edital 05/2026 – Auxiliar de Rouparia – Americana SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3018769

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.