O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, abre nesta quinta-feira (7) o processo seletivo para contratação de auxiliar de almoxarifado. As inscrições seguem até o dia 21 de agosto, conforme o Edital 041/2025.

Os interessados devem acessar o site www.santacasachavantes.org, clicar em “Transparência” no menu principal e localizar o projeto “HMA, UNACON, UPA – Americana/SP – Contrato de Gestão nº 001-23”. Em seguida, é necessário clicar em “Processo Seletivo para Colaboradores”, fazer o download do edital correspondente e cadastrar o currículo no link indicado no documento.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.