O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, passou a contar com um novo e moderno aparelho de eletrocardiograma (ECG), destinado à unidade de emergência. O equipamento permite maior precisão e agilidade na realização de exames, contribuindo para o diagnóstico precoce de alterações cardíacas e o aprimoramento do atendimento. Profissionais da unidade participaram, nesta quinta-feira (29), de treinamento para operação do novo aparelho.

Segundo o diretor técnico do hospital, José Carletti Júnior, a aquisição representa um avanço na estrutura de atendimento. “O investimento em tecnologia médica não apenas melhora a qualidade dos serviços prestados, mas também reduz o tempo de espera para diagnósticos, beneficiando diretamente os pacientes”, afirmou.

A iniciativa integra as metas de modernização da unidade, com foco na qualidade assistencial e na segurança dos usuários.

Investe

“Investir em tecnologia é investir em vidas, e com esse novo eletrocardiógrafo, damos mais um passo importante para oferecer diagnósticos rápidos, seguros e de qualidade à população de Americana. Nosso objetivo é garantir que os profissionais tenham as melhores ferramentas para cuidar de quem mais precisa”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.