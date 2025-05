O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, promoveu nesta quarta-feira (14) uma série de ações como parte da Semana da Saúde, com o objetivo de fortalecer o bem-estar dos colaboradores. Durante a tarde, a programação incluiu uma blitz da saúde, onde os participantes puderam realizar testes rápidos, como verificação da pressão arterial e glicemia, além do Spa dos Pés, que contou com a técnica de reflexologia.

No período noturno, serão oferecidas sessões de estética facial, proporcionando momentos de autocuidado e relaxamento. Profissionais especializados estarão disponíveis para dar dicas e tratamentos que visam revitalizar a pele, atraindo a atenção daqueles que buscam melhorar sua aparência e autoestima. A programação organizada pela Educação Permanente do HM contou com a parceria do Senac e FAM.

As iniciativas incentivam a promoção de hábitos saudáveis e a conscientização sobre a importância do autocuidado. “Estamos comprometidos em oferecer serviços que promovam a saúde e o autocuidado dos nossos profissionais. A Semana da Saúde é uma oportunidade para reforçar esses cuidados de maneira acessível e acolhedora”, destacou o diretor do hospital, Ruy Santos.

A Semana da Saúde segue até esta quinta-feira (15), incluindo diversas atividades como oficinas de artesanato e uma palestra sobre a Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional, uma condição mental que pode surgir após o indivíduo passar por experiências desgastantes no trabalho. A programação visa abordar temas relevantes e oferecer suporte aos colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e equilibrado.

“Valorizar os profissionais da saúde também é investir na qualidade do atendimento à população. Iniciativas como a Semana da Saúde mostram que estamos atentos ao bem-estar físico e emocional dos nossos colaboradores, que são a base do nosso sistema. Cuidar de quem cuida é uma prioridade da nossa gestão”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho de Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.