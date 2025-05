O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, iniciou na noite de segunda-feira (19) o tratamento do piso de suas instalações, como parte do plano contínuo de melhorias na infraestrutura da unidade. A ação tem como objetivo reforçar a segurança, a limpeza e o acolhimento nos ambientes hospitalares.

De acordo com o diretor do HM, Ruy Santos, a iniciativa reforça o compromisso com a excelência no cuidado. “Um espaço bem conservado transmite confiança e respeito a todos que passam por aqui”, afirmou.

O trabalho envolve limpeza profunda, nivelamento e aplicação de produtos específicos, seguindo rigorosos padrões de higienização e segurança. Para evitar interferências na rotina de atendimentos, os serviços estão sendo realizados no período noturno, aproveitando o menor fluxo de pacientes e familiares nos setores da unidade.

Execução

A execução está a cargo de uma equipe técnica especializada, com cronograma planejado para garantir agilidade e segurança em todas as etapas do processo.

“Essa é mais uma iniciativa que demonstra nosso compromisso com a qualidade no atendimento à população. A segurança e o bem-estar dos pacientes, familiares e profissionais de saúde são prioridades. Melhorias como essa no ambiente hospitalar impactam diretamente na experiência de quem precisa dos nossos serviços”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Durante o período de manutenção, alguns setores podem ter alterações pontuais no acesso, mas todas as mudanças estão sendo comunicadas e organizadas para reduzir ao máximo os impactos na rotina da unidade.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.