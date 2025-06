O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, promoveu, nesta segunda (2) e terça-feira (3), um treinamento voltado às boas práticas no processamento de produtos para a saúde na Central de Material e Esterilização (CME). A capacitação teve como foco a atualização dos profissionais da área, com objetivo de garantir mais segurança aos pacientes e eficácia na esterilização dos materiais.

Ministrado pelo especialista Vitor Muriel, da empresa Med Control, o treinamento abordou todas as etapas do processamento, como limpeza, desinfecção, esterilização e armazenamento, destacando a importância do cumprimento rigoroso dos protocolos, da manutenção dos equipamentos e da organização do ambiente de trabalho.

“A Central de Material e Esterilização é um setor crítico, por isso devemos garantir que as melhores práticas sejam seguidas em todos os momentos. Investir na capacitação da equipe é fundamental para a segurança dos nossos pacientes”, afirmou a coordenadora da CME, Gislayne Damasceno.

A capacitação também tratou da documentação e rastreabilidade dos materiais processados, aspectos essenciais para garantir transparência e segurança em cada etapa do manejo dos insumos utilizados nos procedimentos médicos.

Segurança dos pacientes

“A segurança do paciente começa nos bastidores, em setores que muitas vezes não estão à vista, como a CME. Iniciativas como essa mostram que estamos atentos a todas as etapas do cuidado. Ao investir na qualificação técnica da equipe, reforçamos nosso compromisso com uma assistência mais segura, eficiente e humanizada. Essa é uma prioridade da nossa gestão”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O treinamento integra o conjunto de ações do Hospital Municipal voltadas à capacitação contínua das equipes assistenciais e à busca pela excelência nos cuidados prestados.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.