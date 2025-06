O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, substituiu nesta quarta-feira (11) as 12 poltronas utilizadas na sala de medicação do Pronto-Socorro. A troca faz parte do processo contínuo de melhoria da estrutura física da unidade, com foco no bem-estar dos pacientes e na qualidade do atendimento.

As novas poltronas são mais modernas, ergonômicas e seguras para a administração de medicamentos intravenosos, intramusculares e orais. Com apoio de braço ajustável e material de fácil higienização, os novos modelos substituem cadeiras que apresentavam desgaste pelo uso constante.

“Essa substituição é mais uma etapa do nosso trabalho de valorização do cuidado com os pacientes. São mudanças que podem parecer simples, mas que fazem muita diferença no dia a dia de quem precisa de atendimento”, afirmou o diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos.

Fluxo

A sala de medicação é um dos setores com maior fluxo do PS, atendendo diariamente centenas de pessoas. As novas poltronas tornam o ambiente mais acolhedor e funcional, também facilitando o trabalho da equipe de enfermagem.

A melhoria integra um conjunto de ações já implementadas, como a informatização do atendimento para agilizar o acesso a exames e reduzir o tempo de espera, com foco na reestruturação dos serviços de urgência e emergência.

“Cada melhoria na estrutura do hospital representa um avanço no cuidado que oferecemos à população. A troca das poltronas reforça nosso compromisso com um atendimento mais digno, humanizado e eficiente”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

