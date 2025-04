O Hospital Municipal ‘Dr. Waldemar Tebaldi’, em Americana, promoveu nesta quarta (16) e quinta-feira (17) um treinamento voltado ao manuseio, utilização e desinfecção de eletrocardiógrafos (ECG), além de orientações sobre a abertura de chamados para a Engenharia Clínica. A capacitação tem como objetivo garantir diagnósticos mais precisos e um atendimento seguro a pacientes com suspeita de doenças cardiovasculares.

Durante a atividade, os profissionais recebem orientações sobre a colocação correta dos eletrodos, interpretação dos traçados e práticas em situações simuladas, proporcionando uma vivência completa do uso do equipamento.

“O eletrocardiógrafo é um equipamento essencial para diagnósticos precisos e intervenções ágeis em cardiologia. No entanto, sua eficácia depende diretamente de quem o opera e de como é mantido. Por isso, este treinamento não é apenas uma capacitação técnica, mas um compromisso com a segurança do paciente, a durabilidade dos nossos recursos e a eficiência dos processos hospitalares”, destacou o diretor técnico do hospital, José Carletti Júnior.

Assistência cardiológica

A desinfecção adequada do eletrocardiógrafo é um dos tópicos centrais, com foco na biossegurança e na prevenção de infecções. Os participantes aprendem as melhores práticas de limpeza, conforme protocolos de saúde e normas vigentes. Outro ponto abordado é a comunicação técnica com a Engenharia Clínica, fundamental para relatar eventuais falhas ou ajustes necessários, contribuindo para a manutenção da funcionalidade dos aparelhos.

“Capacitar nossos profissionais para o uso correto de tecnologias como o eletrocardiógrafo é investir diretamente na qualidade da assistência prestada. Nosso objetivo é garantir diagnósticos ágeis, seguros e eficientes, sobretudo em casos que exigem resposta rápida, como as emergências cardíacas. Este treinamento reforça nosso compromisso com a excelência no cuidado e com a valorização das equipes de saúde”, afirmou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.