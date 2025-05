O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, iniciou, nesta segunda-feira (5) a revitalização do Pronto-Socorro Infantil. A obra contempla melhorias na estrutura física, com nova pintura, instalação de bate-macas e aplicação de adesivos lúdicos nas paredes, com o objetivo de tornar o espaço mais acolhedor e humanizado para as crianças em atendimento.

As intervenções integram um projeto de modernização da unidade, com foco especial no cuidado pediátrico. Os adesivos com imagens coloridas e temáticas infantis ajudam a transformar o local em um ambiente mais leve e agradável, enquanto os bate-macas protegem as paredes contra impactos, contribuindo para a conservação da estrutura.

“A revitalização do Pronto-Socorro Infantil reforça nosso compromisso com o cuidado humanizado em toda a nossa rede de Saúde. Um espaço bem cuidado e acolhedor faz diferença no atendimento, especialmente para as crianças e suas famílias. É um investimento que vai além da estrutura, é sobre respeito e bem-estar para quem mais precisa”, celebra o prefeito Chico Sardelli.

Obras

O Pronto-Socorro Infantil segue funcionando normalmente durante a execução das obras. A equipe do hospital organizou o cronograma para garantir a continuidade dos atendimentos com segurança e organização.

“A gente sabe que o ambiente faz toda a diferença, especialmente quando falamos de atendimento pediátrico. Por isso, essa fase da reforma tem um olhar especial para o acolhimento e o conforto das crianças e também das famílias que as acompanham”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Essa é uma mudança que vai além da estrutura. Estamos falando de respeito e cuidado com as nossas crianças. Um ambiente mais agradável e acolhedor pode ajudar a reduzir o medo e a ansiedade dos pequenos durante o atendimento”, reforça o diretor geral do Hospital Municipal, Ruy Santos.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.