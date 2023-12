Hospital Municipal passa a contar com estagiários de curso de técnico de enfermagem

A Ala 1 do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi passou a contar com o reforço de nove estagiários do curso de técnico de enfermagem desde o fim de novembro. A chegada dos jovens profissionais de saúde foi viabilizada por meio de um acordo de cooperação entre a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) e o Instituto Sautec, escola técnica de Americana.

Os alunos do curso técnico profissionalizante estão atuando no turno da noite, de segunda a sexta-feira, conforme cronograma pré-estabelecido junto à escola. Sob monitoramento de supervisores da instituição de ensino, os estagiários realizam tarefas como cuidados gerais, curativos, punção venosa, medicação e outros procedimentos.

A gerente assistencial do HM, Lilian Gasparotto, observa que a parceria promove benefícios para todos os envolvidos. “Os alunos têm a possibilidade de aplicar os conhecimentos teóricos na prática e se beneficiam com a qualidade da formação técnica, enquanto o HM ganha com o apoio na assistência de enfermagem, que possui uma grande demanda de ações”, analisa.

“Esse campo de estágio supervisionado traz benefícios aos estudantes, pacientes e também aos funcionários do HM, porque ele amplia o leque da assistência ao mesmo tempo em que habilita novos profissionais para o mercado de trabalho, algo muito promissor”, explica o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O objetivo do acordo é proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem dos estagiários, de acordo com os currículos, programas e calendários escolares, visando a integração, em termos de treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. No Brasil, o estágio de estudantes é fundamentado pela Lei Nº 11.788/2008

A SCMC administra o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

