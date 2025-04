É Campeão. O brasileiro Hugo Calderano realizou feito inédito neste domingo (20) ao vencer a Copa do Mundo de tênis de mesa, em Macau.

Ele derrotou o chinês Lin Shidong, número 1 do mundo, por 4 sets a 1. Ele também é o primeiro latino-americano a conquistar o título.

Essa também havia sido a primeira vez que o brasileiro avançou à grande final do torneio, em sua melhor campanha em uma Copa do Mundo do tênis de mesa até o momento.

Calderano chegou à final após uma vitória sobre o chinês Wang Chuqin, segundo do mundo, ontem (19). O brasileiro venceu essa partida por 4 sets a 3.

Calderano chegou à Copa na 5ª posição do ranking mundial

Com a vitória de hoje, ele passou para a quarta colocação. O carioca de 28 anos também é tricampeão latino-americano e tricampeão pan-americano.

