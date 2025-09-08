O stand-up comedy terá duas sessões: às 19h (sessão extra) e às 21h30, na quinta-feira, dia 11, no Teatro Municipal Lulu Benencase
Americana recebe na próxima quinta-feira, dia 11, o humorista Raphael Ghanem com o stand-up “Se é que você me entende”. A apresentação será Teatro Municipal Lulu Benencase (R. Gonçalves Dias, nº 696, Jardim Girassol), às 19h (sessão extra) e às 21h30. Os ingressos custam de R$ 70,00 a R$ 140,00 e estão à venda no site https://ingressodigital.com e na bilheteria do teatro. A classificação etária é 18 anos.
O espetáculo é feito com texto 100% autoral e conta suas histórias e suas análises de relacionamento, além de causos comuns a todos no dia a dia, mas com um ponto de vista exagerado em relação ao cotidiano. O humorista é carioca e tem 33 anos. Aos 14 anos ingressou na Academia Nacional de Atores, onde cursou TV, Teatro e Cinema. Aos 15, passou a estudar no Teatro Tablado, de Maria Clara Machado, onde praticou improvisação livre por nove anos.
Ainda no Rio de Janeiro, em 2007, Raphael estudou na Casa das Artes de Laranjeiras e cursou dublagem com Mayra Góes. Estudou Comédia Dell’arte, com Milo Sabino. Aprendeu técnicas de improvisação com Dani Ocampo e Fernando Caruso. Em 2009 começou a apresentar stand-up comedy e não parou mais. Na televisão, atuou em programas e novelas como, “Malhação”, “Verdades Secretas”, “A Lei do Amor” e “Verão 90”, na TV Globo, “Multishow 220 Volts” e “De Volta pra Pista”, no Multishow, além do filme “Outono”, na Amazon e da série “B.O”, na Netflix.