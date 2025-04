Hyrox: nova modalidade fitness promete aquecer o mercado

O setor de saúde e bem-estar continua em expansão, com o surgimento de novas abordagens para atender aos mais diversos perfis de praticantes. Um exemplo de inovação nesse mercado é o Hyrox, uma modalidade que vem ganhando destaque em diversos países e promete conquistar rapidamente o Brasil.

Combinando corrida e exercícios funcionais, o Hyrox é uma fusão de atividades que desafia os atletas com uma estrutura única. A competição consiste em oito quilômetros de corrida intercalados com tarefas como burpees, remada, agachamentos e lançamento de saco de areia, entre outros. O sucesso do evento foi tão expressivo que o Hyrox já é reconhecido como o maior campeonato fitness realizado em espaços fechados do mundo, com competições organizadas em grandes arenas ao redor do globo.

Sua popularidade está deixando o mercado brasileiro atento, porém, segundo Antonio Maganhotte Junior, cofundador e CEO da Tecnofit, principal plataforma de gestão focada no segmento fitness e bem-estar do país, é preciso se atentar à maneira como o mercado irá reagir.

“Para que o Hyrox se torne um fenômeno no Brasil, será fundamental observar a evolução do mercado fitness local e garantir que as academias e profissionais estejam preparados para atender à demanda. No entanto, com o crescente reconhecimento global da modalidade, espera-se que o Hyrox ganhe espaço rapidamente no Brasil”, comenta.

Hyrox é organizada em quatro categorias principais:

Aberto: competição individual, destinada a todos os níveis de praticantes.

Pro: voltada para atletas avançados, com desafios mais intensos e maior carga de peso.

Duplas: modalidade em que os participantes competem em parceria, dividindo os exercícios e a carga.

Relay (Revezamento): evento em equipe, onde cada membro do time é responsável por correr dois quilômetros e realizar dois exercícios.

Embora seja um esporte competitivo, o Hyrox foi idealizado para ser inclusivo, permitindo que pessoas com diferentes níveis de habilidade possam participar. Seu principal objetivo é incentivar a participação e permitir que todos participem sem a pressão de cumprir um tempo limite.

A modalidade é comparada frequentemente ao CrossFit por conta dos exercícios funcionais, porém o Hyrox se distingue por sua padronização. Ao contrário do CrossFit, onde os treinos (WODs) variam a cada dia, no Hyrox o formato da competição é constante, com os mesmos oito quilômetros de corrida e as mesmas atividades em todas as edições. Além disso, o foco da modalidade é a resistência, ao passo que o CrossFit prioriza mais a força.

Os benefícios do Hyrox não se limitam ao físico, também proporcionando melhorias significativas no bem-estar emocional. Combinando força, potência, coordenação e resistência, o Hyrox ativa todos os grupos musculares, favorecendo a queima de calorias e o aprimoramento do condicionamento físico dos participantes. Os exercícios são desafiadores, mas acessíveis, o que minimiza o risco de lesões, desde que realizados com a orientação de profissionais especializados.

Com a junção de corrida e atividades funcionais, o Hyrox tem grande potencial para se expandir no Brasil. Sua simplicidade, aliada à intensidade, atrai aqueles que buscam resultados rápidos e eficazes. Com a expansão da modalidade para 11 países e mais de 30 cidades ao redor do mundo, as perspectivas para o crescimento do esporte são promissoras.

