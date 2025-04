Uma idosa sofreu acidente que assustou na tarde desta segunda-feira em Americana.

Ela seguia no sentido rodovia Anhanguera quando perdeu controle do veículo vindo a capotar no Km123 da Rodovia SP 304 Luiz de Queiroz.

Leitores do NM relataram trânsito parado na pista no meio da tarde.

Informações iniciais dão conta que ela teria perdido o controle do veículo, vindo a colidir em um caminhão e posteriormente capotando parando na pista sentido Americana a Santa Bárbara.

A idosa foi socorrida e não teve ferimentos graves.

