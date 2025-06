Na tarde desta terça-feira (24), uma idosa de 68 anos foi presa em flagrante por furto em Americana, depois de sair de um supermercado no Jardim São José levando um carrinho com produtos sem fazer o o pagamento. A mulher acabou detida pela Polícia Militar a dois quarteirões de distância do estabelecimento comercial.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a idosa utilizou o próprio carrinho e colocou diversos itens, como pó de café, ovos, frutas, queijos, pipoca, dois litros de vodca e produtos de limpeza, entre outros. A acusada teria se aproveitado que uma funcionária conversava com outra pessoa para sair do local sem passar pelo caixa. A mercadoria levada indevidamente foi avaliada em R$ 509,28.

De início, os funcionários acreditaram que a cliente pudesse ter se ‘esquecido’ de pagar. Entretanto, imagens do circuito interno de segurança mostraram que a idosa deixou o mercado aparentemente sem a intenção de realizar o pagamento. A PM foi acionada e localizou a acusada com o carrinho e os produtos furtados.

A mulher foi então conduzida até a Delegacia de Polícia de Americana, onde a delegada de plantão confirmou a prisão em flagrante por furto. Foi arbitrada fiança de R$ 1,5 mil, mas como o valor não foi pago, a mulher permaneceu à disposição da Justiça.

