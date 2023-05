Um idoso de 64 anos, identificado como Luiz Carlos Moreira, morreu atropelado por um caminhão em frente a própria casa, no bairro São Luiz, em Americana. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão, carregado com massa asfáltica, realizava uma manobra em marcha ré quando atropelou o idoso. O motorista do caminhão afirmou que não foi possível evitar o acidente, pois não havia visto a vítima. O caminhão prestava serviços para o DAE.

O idoso chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência teve auxílio também do helicóptero águia, da Polícia Militar.

