Homem de 76 anos foi detido no Bela Vista acusado de expor órgão genital para menina de 9 anos

Um idoso de 76 anos foi preso em flagrante, na manhã de domingo (11), suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de apenas 9 anos, em Nova Odessa. O caso aconteceu por volta das 10h no Jardim Bela Vista, onde o acusado teria chamado a criança que brincava na rua para sua residência e, no local, exposto os órgãos genitais.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ocorrência foi registrada na Rua Alvina Maria Adamson. A criança relatou à mãe que estava brincando na rua quando foi chamada pelo vizinho para entrar na residência dele.

Segundo informações, dentro do imóvel o idoso teria proferido palavras obscenas e abaixado seu shorts para expor os órgãos genitais. Assustada, a menina conseguiu fugir do local e relatou imediatamente o ocorrido à sua mãe, que acionou a Polícia Militar.

A PM localizou o idoso dentro de sua casa e, ao ser abordado, ele negou as acusações. O caso foi encaminhado à delegacia, onde o delegado Edson Antonio dos Santos ratificou a prisão em flagrante por estupro de vulnerável. O delegado determinou a prisão em flagrante.

Pela legislação brasileira, o crime de estupro de vulnerável se configura por qualquer ato libidinoso praticado contra menores de quatorze anos, e não apenas pela conjunção carnal. À Polícia Civil, a mãe da vítima informou que o vizinho já havia apresentado comportamentos reprováveis anteriormente, mas que, até então, não havia formalizado denúncia.