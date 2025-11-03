Os participantes das oficinas “Mundo Virtual” e “Empreendedorismo”, promovidas pela Secretaria Municipal de Inclusão Social de Sumaré, participaram nesta terça-feira (28) de uma atividade prática especial no Supermercado São Vicente. A ação proporcionou aos idosos uma vivência real sobre o funcionamento de um grande grupo empresarial que teve origem no empreendedorismo local.

Durante a visita, os participantes aprenderam sobre os conceitos de missão, visão e valores da empresa, compreendendo como esses pilares orientam as ações e o crescimento de um negócio. Também puderam conhecer o processo de autoatendimento, realizando compras de forma autônoma pela primeira vez, uma experiência que uniu aprendizado, inclusão digital e prática de consumo consciente.

Os cursos são realizados em dois módulos anuais: o primeiro ocorre de fevereiro a junho, e o segundo, de agosto a novembro, ambos com entrega de certificados aos concluintes. As inscrições acontecem sempre em janeiro e julho, diretamente no Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI). Podem se inscrever moradores de Sumaré a partir dos 50 anos de idade.

A iniciativa faz parte do Programa de Atendimento à Pessoa Idosa, desenvolvido pela Prefeitura de Sumaré em parceria com o Supermercado São Vicente. As oficinas ocorrem semanalmente e contam com a participação de grupos reduzidos, para melhor acompanhamento das atividades. Atualmente, são 12 participantes no módulo Mundo Virtual e 11 em Empreendedorismo. Todos os idosos receberão certificados de conclusão.

A secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destacou a importância da atividade. “Nosso objetivo é proporcionar experiências que ampliem o conhecimento e fortaleçam a autonomia dos idosos. Ao conhecerem na prática o funcionamento de uma empresa e as ferramentas do mundo digital, eles se sentem mais preparados para interagir com a sociedade e vivenciar novas oportunidades”, afirmou.