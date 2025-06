Iguatemi Campinas celebra 45 anos como referência em moda, experiências e entretenimento na vida dos campineiros

Considerado o maior complexo de uso misto do interior de São Paulo, o Iguatemi Campinas comemora, no mês de maio, seus 45 anos de história na região. Consolidado como um dos mais importantes shoppings do país, foi o segundo empreendimento da Iguatemi S.A. e o primeiro shopping center do Brasil construído fora da capital paulista, tendo como sócia a Fundação FEAC, uma organização independente que atua há 60 anos em Campinas com o objetivo de contribuir para a criação de uma sociedade mais justa, sustentável e com igualdade de oportunidades por meio de ações de educação, assistência social e promoção humana.

Oficialmente celebrado no dia 6 de maio, o aniversário do Iguatemi Campinas será marcado por uma campanha promocional exclusiva que acontecerá ao longo dos próximos cinco meses. Do dia 5 de maio ao dia 28 de setembro de 2025, clientes do Iguatemi One que realizarem compras a partir de R$ 700 nas lojas participantes e cadastrarem suas notas no aplicativo, concorrerão a sorteios semanais de vales-compras no valor de R$10 mil, além de um grande prêmio final, um Volkswagen T-Cross, zero quilômetro. Clientes do Cartão XP Visa Infinite ainda ganham o dobro de números da sorte, aumentando as chances de ganhar. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, estar inscrito no programa Iguatemi One e cadastrar as notas fiscais com CPF no app.

As crianças também ganham um presente especial na celebração dos 45 anos do shopping. De 5 de junho a 6 de julho, o empreendimento receberá, de forma inédita na cidade, a Arena Infantil Interativa do CoComelon, um espaço lúdico e gratuito que promete encantar os pequenos com atividades que estimulam a criatividade, a interação e o desenvolvimento motor. Dividida em cinco ambientes temáticos, a arena inclui um espaço de arte com oficina de desenho, o clássico jogo da amarelinha, uma área de monta-monta, a acolhedora Cabana Musical e desafios, como o Quebra-Cabeça Giratório e a Fazenda Interativa, garantindo uma experiência divertida e educativa para os visitantes. A atração estará na Praça de Eventos do 3º piso, e funcionará de segunda a sexta-feira, domingos e feriados, das 12h às 20h, e aos sábados, das 10h às 22h, com sessões de até 25 minutos e capacidade para até 20 crianças por vez. Para participar, é necessário fazer o resgate da entrada pelo app Iguatemi One.

Uma jornada que marcou a vida dos campineiros

Nestes 45 anos, o shopping celebra uma trajetória marcada por inovação, experiências exclusivas e projetos que transformaram Campinas. Ao longo dessa trajetória, o empreendimento se consolidou como polo de moda, gastronomia e entretenimento. Além disso, o Iguatemi Campinas tem a missão de trazer marcas inéditas e exclusivas para a cidade, como Dolce & Gabbana, Sephora, Hugo Boss, Coach, Lenny Niemeyer, NV, Maria Filó, Bo.Bô e Vix. Além de Chanel Parfums & Beauté, Tool Box, Diesel, The North Face, Lindt e Kiko Milano, consolidando-se como uma das principais portas de entrada para marcas nacionais e internacionais na região.

Foi por meio de uma curadoria detalhada de tendências em moda, beleza e serviços que o shopping reforçou seu compromisso em proporcionar uma experiência de compra completa. O empreendimento também reúne renomados restaurantes com estilos variados e exclusivos na cidade, como Kosushi, Marie Méditerranéen, Piselli, Pecorino e Maria Antonieta.

Com uma robusta agenda de eventos e ativações, o Iguatemi Campinas tem se destacado na região. O shopping se tornou palco de entretenimento de qualidade, oferecendo uma programação diversificada, até exclusiva, para todas as idades e gostos. Alguns exemplos são o espaço interativo Disney+, que chegou de forma inédita em Campinas, reunindo os grandes sucessos da gigante de entretenimento The Walt Disney Company em atividades para a família, além de Chaves: A Exposição, evento itinerante exclusivo no shopping que reuniu o público nostálgico em torno do sucesso televisivo.

não para por aí. Como um grande incentivador de ações que promovem o bem-estar e o cuidado com a saúde, o empreendimento realiza eventos esportivos e aulas especiais ao longo do ano como o evento Body & Soul e o Viver Bem 60+, voltado para a melhor idade. Nas datas comemorativas, tão importantes para a movimentação do varejo, uma das iniciativas que mais se destaca é a tradicional chegada do Papai Noel, um espetáculo emocionante que atrai centenas de pessoas todos os anos e já se tornou um ícone no calendário cultural campineiro.

“O Iguatemi Campinas sempre foi um espaço onde as pessoas podem aproveitar a vida de forma segura, com novidades, o que tem de melhor no varejo nacional e internacional além de ser um lugar onde as pessoas podem resolver suas necessidades de compras e serviços. Ao longo dos últimos 45 anos, consolidou-se como referência no interior do estado, oferecendo as melhores opções de compras e experiências que acompanham as expectativas de um público cada vez mais exigente. Também tem contribuído fortemente, desde sua inauguração, para o desenvolvimento da cidade e se tornou um importante centro do vetor de crescimento imobiliário de Campinas. Hoje, celebramos não apenas nossa trajetória, mas também a transformação do entorno, com o lançamento do bairro Casa Figueira — uma nova centralidade urbana para a cidade, exemplo de crescimento sustentável, integrado, dinâmico e acolhedor. Seguimos contribuindo para o desenvolvimento de Campinas, reafirmando nosso papel no mercado, gerando empregos e entregando excelência aos nossos clientes”, afirma Ciro Neto, CEO da Iguatemi S.A.

Além disso, mais do que um centro de compras, o Iguatemi Campinas reafirma sua posição como um hub de lazer e experiências para toda família, através do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, no terceiro piso. O espaço tem 2.410 metros quadrados de área construída e capacidade para mais de 500 pessoas. A casa conta com o que há de mais moderno em tecnologia e instalações teatrais, com sistema de áudio e vídeo completos e de última geração.

O maior complexo de uso misto do interior de São Paulo

Evoluindo continuamente para atender às necessidades de seus clientes, o shopping realizou duas expansões. Em 2003 e 2015, o Iguatemi Campinas passou a contar com um mix exclusivo de marcas nacionais e internacionais, uma ampla oferta gastronômica e espaços de entretenimento e lazer. Hoje, é um grande polo de atração para os mais de 6 milhões de moradores da região, oferecendo o melhor e mais completo mix de lojas, com 380 operações, 73.492 m² de ABL, 4.509 vagas de estacionamento e gerando cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos;

O Iguatemi Campinas se tornou sinônimo de conforto, bem-estar, serviços diferenciados e atrações culturais e de lazer. Exemplo disso é a academia Bodytech, pertencente a uma das maiores redes fitness da América Latina. A unidade do Iguatemi Campinas foi a primeira a receber os equipamentos de última geração da marca Life Fitness, trazendo ainda mais tecnologia e inovação para os alunos. Além disso, o shopping ainda conta com outros serviços, como o salão Laces&Hair e a rede de supermercados, St.Marche, considerada referência em produtos de alta qualidade, atendimento diferenciado e experiência de compra única. Desde iniciativas de bem-estar, eventos sazonais e ativações com marcas, até espaços de convivência e áreas kids, tudo é pensado para transformar a experiência dos clientes em um momento completo.

“O Iguatemi Campinas sempre esteve à frente do seu tempo, inovando e oferecendo experiências que vão além das compras. Ao longo desses 45 anos, nos consolidamos como um destino completo para lazer, gastronomia e cultura, sendo um espaço que faz parte da vida e das memórias dos campineiros. Seguimos firmes no compromisso de evoluir continuamente e proporcionar momentos especiais para nossos clientes”, afirma Leonardo Piantino, gerente geral do shopping.

Valorização do entorno: o shopping como parte do novo bairro Casa Figueira

Com foco na inovação e desenvolvimento urbano, o Iguatemi Campinas faz parte de um dos mais ambiciosos projetos imobiliários do país: o Bairro Casa Figueira. Desenvolvido em parceria com a Fundação FEAC. O projeto promoverá qualidade nos espaços públicos e áreas verdes de modo que seus habitantes possam escolher a forma como desejam morar, trabalhar, viver e conviver.

O bairro, integrado com a cidade, vai unir de forma inédita no Brasil áreas verdes e a mobilidade contemporânea e ampliará a visão sobre o urbanismo no país. O empreendimento de 1 milhão de metros quadrados trará um conceito de uso misto desenhado para as pessoas. Será um novo marco de desenvolvimento em Campinas – vivo, aberto, seguro, saudável e sustentável.

Em seus 45 anos, o shopping continua a evoluir, sempre em sintonia com as necessidades dos clientes e contribuindo para o crescimento econômico e social da região. “Nosso compromisso é seguir inovando e proporcionando momentos inesquecíveis. Olhamos para o futuro com entusiasmo, preparados para continuar oferecendo experiências únicas e mantendo nossa relevância no dia a dia dos campineiros”, destaca Piantino.

Sobre o Iguatemi Campinas

O Shopping Center Iguatemi Campinas foi o primeiro shopping do Brasil construído fora das grandes capitais e tornou-se o melhor complexo de uso misto do interior de São Paulo. Segundo shopping da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e maior complexo da rede, são 380 operações com diversas opções de moda – marcas nacionais e internacionais –, gastronomia, casa/decoração, tecnologia, cultura e lazer. Com um ambiente agradável e pensado nos mínimos detalhes, o empreendimento proporciona conforto e conveniência para seus clientes em um único lugar e apresenta diferenciais como o mais moderno teatro da cidade, dois complexos de cinema – incluindo um prime –, além da única torre de estaibuibucionamento coberto entre os shoppings da região, com sistema de sinalização de vagas.

