Acerte na iluminação das áreas de circulação da casa

A especialista Yamamura traz um guia para garantir o bem-estar dos moradores

A iluminação desempenha um papel importante em todo tipo de residência, não apenas por garantir segurança e funcionalidade no dia a dia, mas também por valorizar a estética dos espaços.

Entretanto, é muito comum que as áreas de circulação – como escadas, corredores e entradas de ambientes, por exemplo – sejam lembradas por último na reforma, tendo em vista que as pessoas pensam primeiro em luminárias e efeitos de luz para ambientes de destaque, como salas de estar, jantar e varandas.

Por esse motivo, é essencial dar atenção a esses percursos também, em razão do risco de possíveis acidentes em locais mal iluminados. Pensando nisso, a Yamamura preparou um guia de iluminação com foco nessas áreas de passagens, a fim de adequar esses ambientes às reais necessidades do dia a dia. Confira!

Corredores

Os corredores merecem uma atenção especial. Normalmente, esses espaços transitórios não recebem os artigos de iluminação adequados, o que pode prejudicar a visualização dos percursos. Entre as indicações estão balizadores (de piso ou parede), fitas de led nos rodapés, arandelas de fachos na parede, spots no teto (embutidos ou direcionáveis), assim como lâmpadas inteligentes (que funcionam por voz ou aplicativo), assim como luzes com sensor de presença. Por não representarem áreas de permanência, os corredores permitem explorar efeitos de luz criativos.

Escadas

Em resumo, as escadas necessitam de uma iluminação agradável, que priorize a segurança dos usuários. Entre as opções estão arandelas ou balizadores de parede, principalmente os de embutir (com efeito de luz indireta). Outra boa ideia é iluminar os degraus das escadas com fitas de led ou balizadores de piso embutidos. Caso a escada tenha um desenho em “U”, que permita um vão entre os lances, aposte em uma luminária decorativa, como um lustre ou pendente marcante, assim como outras peças para pé-direito duplo.

Hall de Entrada (Interno)

Mesmo sendo um ambiente de passagem, o hall de entrada possui uma presença marcante. Para quem gosta de uma iluminação minimalista, o uso de perfis de led – com desenhos inusitados nos tetos ou paredes – pode encantar os visitantes. Também é possível imprimir o estilo pessoal dos moradores por meio de peças como arandelas, plafons, pendentes, lustres, luminárias de mesa (acima de móveis) ou luminárias de piso (em cantinhos estratégicos).

Caminhos – Jardins ou Quintais

Para caminhos em jardins ou quintais, o ideal é sempre trabalhar com produtos específicos para áreas externas, como é o caso de postes, balizadores e embutidos de solo. É importante que a peça escolhida tenha um Índice de Proteção (IP) igual ou superior a IP65. Para se ter uma ideia, produtos com IP65 são resistentes à poeira e aos respingos d’água, IP66 suportam jatos d’água e IP67 resistem à imersão temporária.

Outras áreas de circulação

É comum utilizar algumas áreas de circulação, entre um cômodo e outro, para incluir móveis, plantas e outras decorações. Nesses casos, a iluminação pode ajudar a valorizar esses espaços. No caso da inclusão de aparadores, o uso de luminárias de mesa ou abajures é bem-vindo. Em locais com barzinhos ou áreas com plantas, pendentes e arandelas são peças indicadas para um design funcional e belo.

Temperatura de Cor

Para as áreas de passagem internas ou externas, a recomendação é pelas lâmpadas com temperaturas de cor branco quente (2700K a 3000K) ou branco neutro (4000K), que proporcionam uma atmosfera agradável, assim como ajudam a manter a atenção para a circulação de forma segura. Para uma melhor visualização dos caminhos, outra dica é investir em lâmpadas e artigos de iluminação com maior quantidade de lúmens (lm), a fim de garantir uma maior intensidade da luz.

Sobre a Yamamura

A Yamamura, com mais de 50 anos de história, prioriza a proximidade com os seus clientes. Através de seu time de especialistas em iluminação, com toda a expertise técnica, a empresa contribui com as melhores escolhas de iluminação para os lares brasileiros. Com milhares de itens de altíssima qualidade, a equipe da rede seleciona cada opção de produto com um olhar atual, para surpreender cada vez mais o público que visita as suas lojas.

Tanto para os consumidores finais, quanto para profissionais da área, arquitetos, decoradores e lighting designers, a empresa disponibiliza um departamento próprio de criação com profissionais capacitados para compartilhar todo o seu conhecimento nas mais avançadas plantas luminotécnicas. Sempre se reinventando, a marca está atenta às novas tendências da iluminação e do design do Brasil e do mundo.

A Yamamura possui três lojas em SP: Rua da Consolação, Shopping Lar Center e Santo André, além do e-commerce: www.yamamura.com.br com vendas para todo o Brasil.

