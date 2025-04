Um leilão milionário promete movimentar São Paulo. O imóvel de esquina que está em leilão por R$ 2.707.906,28, uma oportunidade única. Fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, considerada a região mais nobre do mercado imobiliário brasileiro, com o metro quadrado alcançando R$ 23 mil.

Os interessados já podem fazer lances no site de uma das mais tradicionais casas de leilão do Brasil, a Topo Leilões, que finaliza o pregão no dia 7 de abril, às 10h. O imóvel tem 70,69 metros quadrados, perfeito para um empreendimento comercial.

A região é altamente demandada para escritórios e a oferta de novos espaços é limitada a cada dia que passa. Adquirir um imóvel na avenida a preços competitivos é uma chance única para investidores e interessados em montar um escritório em um dos locais mais disputados do país.

“É um imóvel extremamente bem localizado, ideal para um investimento comercial. O leilão se encerra às 10h do dia 7 de abril”, conta a leiloeira Cátia Fernanda Toporoski.

Os leilões online são realizados exclusivamente pela internet e sem interação humana (apenas acompanhamento de equipe técnica e do leiloeiro e sua equipe). Para participar deste tipo de leilão o interessado deverá se cadastrar no site e solicitar a sua habilitação para cada leilão individualmente.

O envio de lances neste tipo de leilão é permitido desde o momento em que o leilão esteja ativo no site até o dia marcado para o seu encerramento. No dia e hora indicados, ocorrerá o encerramento online do leilão.

