A pretendida implantação de unidades no modelo cívico-militar em Escolas Estaduais da região começa a se tornar uma espécie de ‘novela’, na qual cada hora surge um capítulo novo. Nesta quarta-feira (3), o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) decidiu suspender o programa, criado pela Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) e tido um dos principais projetos do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Devido à determinação, três escolas estaduais cujo universo escolar aprovou participação no modelo devem ser impactadas: EE ‘Professora Silvania Aparecida Santos’, no Jardim Santa Luiza (Nova Odessa); EE ‘Marinalva Gimenes Colossal da Cunha’, no Parque Jatobá (Sumaré); e EE ‘Yasuo Sasaki’, no Jardim Santa Esmeralda (Hortolândia).

A medida cautelar atende a uma representação feita pelo coletivo “Educação em 1º lugar”, formado por parlamentares de esquerda – todos do PSOL – contrários à ideia de Tarcísio. São eles Carlos Gianazzi (deputado estadual), Luciene Cavalcante (deputada federal) e Celso Gianazzi (vereador de São Paulo).

Edital

De acordo com eles, o governador tentou contratar, por meio de edital, policiais militares da reserva sem que a função de monitor militar existisse no quadro da educação do Estado. Ou seja, os gastos com esses profissionais não estariam previstos no Orçamento Estadual. O grupo classifica o edital como “absurdo, abusivo, irregular e com várias inconstitucionalidades e ilegalidades”. Os parlamentares chegam a falar em “malabarismo jurídico e administrativo”.

O argumento foi aceito pelo conselheiro do TCE-SP e relator do caso, Renato Martins Costa. O Tribunal de Contas do Estado pode verificar as regras do edital e o uso do dinheiro público nas contratações, embora não tenha competência para analisar se é inconstitucional a legislação que criou o programa. Devido a indícios de irregularidade no certame, o conselheiro decidiu suspender o processo seletivo para contratação de monitores e determinou que não sejam implementadas atividades e novas fases do programa.