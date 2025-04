Imposto de Renda 2025: passo a passo para declarar consórcio e não cair na malha fina

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 começou em 17 de março e vai até 30 de maio e, para quem comprou uma cota de consórcio e/ou foi contemplado em 2024, significa que precisa colocá-lo no informe do IR. Para auxiliar nesse momento de tantas dúvidas, Francis Silva, CFO do Mycon, primeira fintech de consórcios digitais do Brasil, separou algumas orientações práticas.

Consórcio ainda não contemplado deve constar na declaração? Sim, as pessoas que não obtiveram acesso à carta de crédito, precisam declarar no IR que possuem uma cota de consórcio. “A não declaração pode implicar em multa para contribuinte, além de outras penalidades acerca de seu CPF”, Francis Silva, CFO do Mycon.

Como declarar? É fundamental ter em mãos todos os dados da administradora do consórcio, bem como o informe de rendimentos e preencher na ficha de “bens e direitos”. Na declaração de um carro, por exemplo, caso o automóvel não tenha sido contemplado, a pessoa deve informar no grupo “99 – Outros Bens e Direitos”, sob o código “05 – consórcio não contemplado” e no campo “Discriminação” preencher os dados do consórcio, como nome da administradora de consórcio, tipo de bem, número de parcelas pagas e número de parcelas a pagar.

“É importante informar no campo “Situação” em 31/12/2024 o valor já declarado no ano anterior acrescida de todas as parcelas que foram pagas no ano de 2024. Em caso de dúvidas, consultar no site da Receita Federal a sessão de Perguntas e Respostas IRPF 2025″, destaca o CFO do Mycon.

Por onde eu declaro? A declaração do IR pode ser feita por dispositivos móveis, como smartphones e tablets, mediante acesso ao aplicativo “Meu Imposto de Renda”. Também pode ser realizada pelo e-CAC, com a utilização do certificado digital ou com código de acesso.

Consórcio em alta

O sistema de consórcio segue em crescimento. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio ( ABAC ), o número de participantes ativos em grupos do Sistema de Consórcios permaneceu acima dos 11 milhões em 2024. O segmento de veículos leves teve o maior número de participantes ativos, com 4,84 milhões, seguido de motocicletas com 3,03 milhões. Ao longo de 2024, o volume de créditos contratados por meio do consórcio imobiliário cresceu 35% em relação a 2023, totalizando R$ 191,11 bilhões.

