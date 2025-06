Incêndio e pânico em prédio no centro de Americana

Incêndio e pânico marcaram a noite em um prédio no centro de Americana nesta segunda-feira. O acidente foi em um apartamento de prédio que fica na rua Dr. Cândido Cruz. Na chegada das equipes da Gama, as pessoas já deixavam de vários moradores.

Equipe da Gama faziam o patrulhamento e foi acionada via Controle, para se deslocar a Rua Dr. Cândido Cruz, onde, conforme informações transmitidas, um apartamento estaria em chamas.

No local, foi constatada a evacuação espontânea de diversos moradores, que deixavam o prédio às pressas, sendo informado que o incêndio ocorria no apartamento número 33 localizado no terceiro andar. Rapidamente a equipe passou a coordenar e auxiliar a evacuação dos moradores, garantindo a segurança dos presentes.

Utilizando as escadas de acesso do edifício, esta equipe alcançou o terceiro andar e verificou que o apartamento 33 apresentava a porta de entrada trancada, com fumaça escapando pelos vãos. Com o objetivo de verificar a presença de possíveis ocupantes e resguardar vidas, procedeu-se ao arrombamento da porta e utilizando uma mangueira de incêndio disponível no prédio, a equipe conseguiu conter as chamas de forma preliminar.

Posteriormente, compareceu ao local uma equipe do Corpo de Bombeiros, sob o comando do Sargento Michelin, com a viatura ABS-16303. Munidos de equipamentos apropriados, os bombeiros realizaram uma vistoria minuciosa no imóvel, confirmando a ausência de vítimas e constatando que os danos foram exclusivamente materiais, liberando o retorno dos demais moradores aos seus apartamentos.

Defesa Civil foi ver o incêndio

Foi acionada a Defesa Civil, que, por meio de seu representante, João Mileta, realizou uma avaliação preliminar, determinando a interdição temporária do apartamento 33 até a realização de perícia técnica e eventuais reparos estruturais.

Em contato com a proprietária do imóvel que não estava no local no momento do incêndio, esta informou que se ausentou do apartamento por volta das 19h12min para realizar compras em um mercado próximo, tomando conhecimento do incêndio apenas ao retornar, por meio de informações prestadas por outros moradores, declarando desconhecer a causa do incidente.

A equipe constatou que os danos causados pelas chamas, concentraram-se na sala de estar do apartamento, atingindo principalmente um sofá, alguns equipamentos eletrônicos próximos e a instalação elétrica embutida em um forro de gesso, que colapsou devido à alta temperatura.

Por determinação superior, foi mantida equipes preservando o local até segunda ordem. A moradora do apartamento pernoitou em um apartamento vizinho onde o morador ofereceu auxílio.

