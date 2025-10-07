Evento inédito reuniu participantes com deficiência (PcD) em um dia de velocidade e integração

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promoveu no último sábado (04/10) uma edição inédita do Kart Terapia, voltado para Pessoa com Deficiência (PcD). Realizado em frente ao Paço Municipal, o evento teve duas sessões ao longo do dia e reuniu 60 crianças acima de 5 anos atendidas pelo GRUMAA (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo).

“Foi um momento muito especial, em que as crianças puderam viver uma experiência diferente e cheia de alegria. A inclusão acontece também por meio do esporte e do lazer, e nossa gestão tem trabalhado para oferecer oportunidades assim, que promovem convivência, respeito e diversão para todos”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, que esteve no evento.

Gere Fireball

Idealizado pelo piloto Gene Fireball, o projeto já acontece em diferentes regiões do Brasil e tem como objetivo promover inclusão por meio da velocidade. Em Nova Odessa, a parceria foi feita com a Secretaria de Esportes e Lazer e o GRUMAA, responsável pela inscrição das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que participaram da atividade.

“O projeto proporcionou experiência única, principalmente para as crianças com Transtorno do Espectro Autista. Ver o brilho nos olhos delas e a emoção das famílias é algo que nos motiva a continuar buscando ações inclusivas como esta”, ressaltou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho.