Indústria criativa em pauta: estudante tem até 30 de abril para inscrever projetos

Criatividade em alta- O mercado audiovisual brasileiro está em plena expansão, com previsão de crescimento de 5% até 2030, impulsionado pela digitalização e novas demandas de consumo de conteúdo. Além disso, a economia criativa já representa 3,1% do PIB nacional e emprega cerca de 7% da força de trabalho, segundo dados do IBGE e do Observatório Itaú Cultural.

Atenta a esse cenário, a Copa Colegial de Empreendedorismo® oferece capacitação em produção audiovisual, empreendedorismo e inteligência artificial para estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas. A competição busca impactar mais de 300 mil jovens, ampliando o alcance registrado em 2023, quando 118.342 estudantes participaram e 1.400 projetos foram inscritos. Os jovens têm até o dia 30 de abril para inscrever seus projetos.

Idealizado por Roberto Miranda, fundador e reitor da Faculdade Roberto Miranda (URM), o projeto busca formar futuros líderes e inovadores com uma trilha de aprendizado focada em temas contemporâneos, como Inteligência Artificial e produção audiovisual, além de incentivar o desenvolvimento de projetos criativos e inovadores em equipe.

Essas disciplinas preparam os jovens para criarem soluções disruptivas e apresentá-las de forma profissional ao mercado. “O mercado audiovisual não precisa apenas de criatividade, mas de preparo técnico, visão de negócios e capacidade de execução. Nosso objetivo é formar jovens que consigam transformar boas ideias em projetos viáveis, sustentáveis e conectados com a realidade do setor”, reforça o idealizador do projeto.

Com a crescente demanda por empresas no setor audiovisual e a expansão acelerada da economia criativa, que já representa 3,1% do PIB brasileiro e emprega cerca de 7% da força de trabalho nacional, a iniciativa se destaca como uma ferramenta prática e educativa para preparar os jovens para as novas oportunidades de negócios. O Sudeste, principal polo do setor no país, áreas como audiovisual, design e tecnologia têm ganhado relevância e aberto espaço para novos empreendedores.

Além de desenvolver habilidades técnicas em produção audiovisual, os participantes são incentivados a criar projetos criativos e inovadores em equipes, aplicando os conhecimentos adquiridos em atividades dinâmicas e colaborativas. A inclusão de disciplinas como produção audiovisual e empreendedorismo vai além de atender à demanda de um setor em expansão: fortalece competências essenciais para o século XXI, como comunicação digital, criatividade e pensamento crítico. Essas habilidades são cada vez mais valorizadas tanto no mercado de trabalho quanto em iniciativas empreendedoras.

“Quando oferecemos acesso a ferramentas como produção audiovisual, inteligência artificial e empreendedorismo, não estamos só capacitando estudantes, mas abrindo caminhos para que eles se tornem protagonistas de suas próprias histórias e impulsionem a economia criativa do país”, reforça Miranda.

Mais criatividade

Com prêmios para professores, bolsas de estudo e uma viagem ao Vale do Silício, a iniciativa busca transformar a criatividade em ação e fortalecer o futuro da indústria criativa no Brasil. Estudantes e escolas interessados podem se inscrever por meio do site oficial www.copacolegial.com.br.

