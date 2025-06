Influencer 18+ Beiçola reclama de 'censura' e misoginia no instagram

A influencer 18+ Martina Oliveira, mais conhecida como Beiçola da Privacy, usou suas redes sociais para reclamar de ‘censura’ e misoginia por parte da plataforma instagram.

Infelizmente minha conta no insta caiu. Sem nenhum motivo. Peço que me sigam nessa conta nova e neste novo momento Vou deixar nos comentários!

Ela tem um perfil ousado nas redes e costuma ‘causar’. Em nota no X, antigo twitter, um perfil postou que a influencer ‘brinca’ com atrizes pornôs ou mesmo com o craque Neymar.

Martina Oliveira, a “beiçola do Onlyf4ns”, revelou já ter faturado quase R$ 9 MILHÕES apenas com UMA plataforma adulta: “8.7M sem dar para MIL HOMENS em um único dia ou fingir que fiquei com o Neymar“

Influencer que fatura R$ 60 mil avaliando nudes sorteia aumento peniano para fãs: “quero ver o antes e depois”



A criadora de conteúdo adulto Ismaila Carolina, 20 anos, causou nas redes sociais ao anunciar um sorteio inusitado e picante: um dos seus assinantes vai ganhar uma harmonização peniana completa, com direito a jantar íntimo com a própria influencer para a avaliação final do resultado.

Ismaila, que diariamente recebe fotos íntimas de seus fãs, contou que muitos seguidores se sentem inseguros com o tamanho ou a espessura do ‘documento’. “Alguns até têm vergonha de mandar foto. Acham pequeno, fino, tímido… Então resolvi dar uma forcinha”, brinca.

A ideia surgiu após ela conhecer o trabalho da médica Fernanda Porsh, especialista em procedimentos íntimos masculinos e referência no Brasil e no exterior. Ismaila conta que a harmonização pode trazer até 6 centímetros a mais, com resultados impressionantes — o procedimento pode custar até R$ 50 mil em clínicas de luxo.

“É caro, exclusivo e ousado. Mas eu quero meu público bem equipado (risos). E claro… vou conferir de perto o resultado”, diz a musa +18. Hoje, ela fatura até R$ 60 mil avaliando nudes dos seus assinantes. “São opiniões sinceras e no final dou uma nota de zero a 10. Alguns me surpreendem muito. Normalmente faço a avaliação por áudio. Eles me mandam fotos e vídeos”, diz.

O sorteio é exclusivo para quem for assinante de uma das plataformas de conteúdo da influenciadora, incluindo Privacy e FanFever. “Já tem fã chamando amigo para assinar também. Todo mundo quer turbinar o brinquedinho”, diz, aos risos. O resultado será divulgado em julho nas redes sociais dela.

