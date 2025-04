Influencer toma preju de R$ 300 mil no instagram e reclama

A atriz das pegadinhas da RedeTV! e influencer criadora de conteúdo adulto Brida Nunes está enfrentando uma batalha fora das câmeras — desta vez, contra a gigante da tecnologia Meta, dona do Instagram e do Facebook. Brida teve seus perfis nas redes sociais removidos sem aviso prévio, incluindo uma conta com mais de 1 milhão de seguidores.

Segundo ela, a exclusão das contas representa um prejuízo direto de cerca de R$ 300 mil, considerando contratos, parcerias e queda de receita em plataformas ligadas à sua presença digital.

Fala a influencer

“É um ataque direto ao meu trabalho. Não houve qualquer motivo e isso afeta não só a minha imagem, mas meu bolso. Não posso mais ser gostosa em paz”, desabafa.

A criadora, que fatura cerca de R$ 150 mil por mês com seus vídeos adultos, afirma que a decisão da Meta faz parte de uma perseguição sistemática contra mulheres do conteúdo sensual e erótico.

“Não é coincidência. A gente vê várias criadoras sendo derrubadas enquanto influencers de outros nichos postam quase o mesmo tipo de conteúdo e continuam no ar. Isso é censura seletiva. É machismo disfarçado de política de comunidade”, critica.

Brida já entrou com uma ação judicial contra a empresa e espera que a justiça reconheça a gravidade do caso. “”Entrei com processo, sim! E espero que a Justiça dê um unfollow nesse absurdo. Liberdade de expressão virou lenda urbana. Parece que ser mulher, sensual e dona de si virou crime na internet. As gostosas não têm mais um minuto de sossego”.

Conhecida por sua irreverência nas câmeras, Brida agora levanta a bandeira da liberdade das criadoras adultas, que frequentemente enfrentam o peso do preconceito disfarçado de “moderação de conteúdo”.

“A gente movimenta bilhões, paga impostos, gera engajamento e é referência no digital. Não somos menos dignas por trabalhar com o nosso corpo. A Meta precisa entender isso.” Enquanto aguarda uma decisão da Justiça, Brida promete continuar produzindo conteúdo e lutando pelos direitos.

