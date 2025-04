A influenciadora Tammara, que compartilha sua vida e rotina no app vizinho com milhares de seguidores, gerou controvérsia ao expor um ocorrido com seu filho na escola.

Segundo Tammara, seu filho e um amigo riram da aparência do professor, que não gostou da situação e levou o caso à direção. A escola, por sua vez, entrou em contato com as mães dos envolvidos.

O vídeo de Tammara viralizou na rede social, dividindo opiniões sobre o assunto.

Influencers detonam Tammara e professor é PCD

Pelo menos 3 influencers foram às redes sociais criticar a mãe e apontar que o bullying que seu filho fez foi contra um professor PCD.

Depois ela veio se desculpar, mas o estrago já estava feito.

Perda auditiva na terceira idade: especialista explica como preservar a audição após os 60 anos

Estima-se que, no Brasil, mais da metade das pessoas acima de 60 anos apresentam algum grau de perda auditiva, segundo a OMS

Com o avanço da idade, é comum que a audição sofra alterações, comprometendo a comunicação e a qualidade de vida. Estima-se que, no Brasil, mais da metade das pessoas acima de 60 anos apresentam algum grau de perda auditiva, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo (USP), em 2020, apontou que 6,7 milhões de idosos brasileiros sofrem de perda auditiva. De acordo com a OMS, a tendência é que esse número aumente.

Especialista em reabilitação auditiva, a fonoaudióloga Dra. Vanessa Gardini, da Pró-Ouvir Aparelhos Auditivos, de Sorocaba (SP), explica que muitas pessoas demoram para perceber a perda auditiva ou até a ignoram. No entanto, ela alerta que buscar tratamento precocemente pode fazer toda a diferença para manter a qualidade de vida, independência e saúde mental.

“A audição está diretamente ligada à qualidade de vida e ao funcionamento do cérebro. Quando uma pessoa começa a perder a capacidade auditiva e não trata, o cérebro recebe menos estímulos sonoros, o que pode acelerar o declínio cognitivo e prejudicar a memória”, explica a especialista.

