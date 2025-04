Influenciadores virtuais e avatares hiper-realistas e as marcas

A inteligência artificial tem facilitado o dia a dia de muitas marcas e, entre as novidades, influenciadores virtuais e seus avatares hiper-realistas tem ganhado destaque. É o caso, aqui no Brasil, da Lu do Magalu, com 31,2 milhões de seguidores em suas redes sociais. Lu já é considerada a personalidade virtual mais notória do mundo, segundo o Virtual Humans.org, portal americano especializado no tema, ficando à frente da boneca Barbie e até mesmo da icônica ratinha Minnie.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As marcas podem (e devem) se beneficiar significativamente com o uso de influenciadores virtuais e avatares hiper-realistas de diversas maneiras. Primeiramente, esses personagens digitais oferecem a capacidade de criar campanhas de marketing inovadoras e personalizadas, atraindo a atenção do público-alvo de forma única.

Eles podem ser programados para interagir com os consumidores em tempo real, proporcionando uma experiência imersiva que fortalece o engajamento.

Além disso, influenciadores virtuais não enfrentam

os desafios comuns da gestão de imagem enfrentados por influenciadores humanos, como questões políticas, controvérsias ou mudanças inesperadas no comportamento. Isso permite que as marcas mantenham uma comunicação consistente e alinhada com seus valores. A flexibilidade na criação desses avatares também possibilita a adaptação a diferentes culturas e mercados, ampliando o alcance global das campanhas.

Em resumo, a combinação de inteligência artificial e design avançado pode resultar em avatares extremamente realistas e carismáticos, que criam uma conexão emocional com o público, impulsionando vendas e até mesmo a lealdade à marca. Dessa forma, ao incorporar influenciadores virtuais em suas estratégias, as marcas podem não apenas inovar, mas também se diferenciar em um mercado altamente competitivo.

Vale ressaltar que, para utilizar influenciadores virtuais em campanhas de marketing, é necessário:

Selecionar um personagem virtual que converse e que se alinhe com a identidade e objetivos da marca e seu público-alvo; Estabelecer metas claras, como aumento de conversões; Trabalhar com o influenciador para cocriar conteúdos autênticos, como posts em redes sociais, vídeos ou stories; Incentivar a interação do influenciador com o público, através de Q&As ou enquetes; Monitorar o desempenho da campanha usando métricas como engajamento, alcance e vendas.

Seguindo essas etapas, o sucesso alcançado com o impacto do influenciador virtual na campanha de marketing fica mais tangível e, com certeza, mais assertivo.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares