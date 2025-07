“Pintar não tem idade”, esse é o tema da atividade lúdica que os fãs de Luara Fonseca vão vivenciar neste sábado, 26 de julho. A influenciadora com 14 milhões de seguidores estará na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas, entre 14h e 18h, para colorir com as crianças e famílias.

Durante a sessão de autógrafos de Luara – Cozy moments, publicado pela Ciranda Cultural, a it girl também vai bater papo com o público e garantir algumas selfies.

Os desenhos do livro retratam momentos cotidianos e aconchegantes, permitindo que a criatividade seja explorada ao máximo. Livre para todos os públicos, é ideal para aliviar o estresse e se desconectar da correria do dia a dia.

Para participar, é necessário retirar senha antecipadamente, apresentando o exemplar de Luara – Cozy moments. Serão distribuídas apenas 120 unidades. A atividade acontecerá no Espaço de Eventos da Livraria Leitura, com acesso externo pelo estacionamento.

Serviço: Luara Fonseca

Colorindo com Luara, pintar não tem idade!