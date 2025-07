Nesta segunda-feira (30), a Câmara de Americana recebeu um projeto de lei, de autoria do prefeito Chico Sardelli (PL), que pretende mais do que dobrar o valor dos ingressos do Parque Ecológico “Engenheiro Cid Almeida Franco”, o ZooAmericana. A proposta deverá ser votada nas próximas semanas pela Casa de Leis e precisa ser aprovada em dois turnos antes de seguir para sanção do Poder Executivo.

Atualmente, as entradas custam R$ 4 inteira e R$ 2 meia — preços que foram definidos em 2016. O texto propõe mudar esses valores para R$ 10 e R$ 5, respectivamente. Com a alteração, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente espera ter um aumento de cerca de R$ 1 milhão para o fundo de manutenção do local.

O ingresso inteiro deve ser pago por pessoas de 12 a 59 anos, enquanto a meia é destinada às crianças de 6 a 11 anos e aos estudantes dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior. Já crianças até 5 anos, assim como excursões escolares, pessoas com deficiência e pessoas com 60 anos ou mais, não pagam a entrada. Em um fim de semana por mês, os visitantes que comprovarem residência no município também entram gratuitamente.

Arrecada R$ 711 mil e custa R$ 6,6 milhões

Na justificativa do projeto, a Prefeitura de Americana argumenta que o Parque Ecológico recebeu mais de 244,5 mil visitantes em 2024, resultando em uma arrecadação de R$ 711 mil. No entanto, as despesas chegaram a R$ 6,6 milhões, incluindo funcionários, alimentação dos animais, medicamentos e manutenções.

“Há uma grande disparidade entre a receita e a despesa com o Parque Ecológico, o que dificulta a manutenção daquele patrimônio público de forma apropriada, para atendimento inclusive de normas que regem suas atividades. Ademais, investimentos são necessários para que esse local se torne também mais atrativo para a população”, alega o Executivo.

Entre as melhorias mais urgentes, a Secretaria de Meio Ambiente menciona a reforma geral dos alambrados que fazem o cercamento do local, o monitoramento das áreas internas incluindo os recintos, a reforma de toda a pavimentação interna da circulação dos visitantes, além de manutenções de pequeno impacto.

Thiago Brochi é contra

O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a pretendida atualização – através do projeto de lei – dos valores de ingresso para acesso de visitantes ao Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”.

O parlamentar explica que é necessário transparência em uma matéria que impacta diretamente a população. “É fundamental saber como esses recursos serão aplicados, quais melhorias estão previstas no Parque Ecológico e garantir que tudo seja feito com responsabilidade e clareza. O parque é um patrimônio da cidade e qualquer mudança que envolva cobrança ou aumento de ingresso precisa estar bem justificada”, afirma Brochi.

O autor pergunta: se existe estudo de impacto financeiro que justifique os novos valores; quais melhorias estruturais estão previstas para o Parque Ecológico; como será feito o controle e a prestação de contas dos recursos arrecadados com o reajuste; e os critérios que serão utilizados pelo Conselho Gestor para propor a atualização anual dos valores.

Brochi questiona, ainda, se existe a possibilidade de ampliar a gratuidade de entrada para categorias como profissionais da saúde, segurança pública e guardas municipais e oferecer gratuidade a moradores da cidade em mais finais de semana por mês ou de forma permanente, mediante cadastro. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, dia 8. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.